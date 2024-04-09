В Москве поддержали новые льготы для семей участников СВО

09.04.2024 | 20:27

Во вторник, 9 апреля, Госдума поддержала инициативы, согласно которым для семей участников спецоперации предусматриваются новые льготы.

Будет отменена госпошлина за регистрацию в Росреестре жилья, полученного по наследству от скончавшихся участников СВО. Сейчас родственников погибших бойцов освобождают от оплаты услуг нотариуса.

«Закон распространяется и на родных участников спецоперации, кто умер в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией», - сообщает «Парламентская газета».

Он принят во втором и третьем чтениях.

В первом чтении одобрен законопроект, который позволит детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам с детства, потерявшим родителей на СВО, получать двойную пенсию - по инвалидности и по потере кормильца.

«Сейчас законному представителю ребенка-инвалида или инвалиду с детства приходится выбирать, какую пенсию получать - по инвалидности или по потере кормильца. Это крайне несправедливо к тем, кто в силу своего возраста, состояния здоровья, уровня самостоятельности и социальной защищенности и без того находится в непростой жизненной ситуации», - отметила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.