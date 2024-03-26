Опубликован график перечисления пенсий в Пензенской области в апреле

26.03.2024 | 09:24

Обнародован график перечисления пенсий жителям Пензенской области в апреле. Те, кто получает выплаты через кредитные учреждения, могут ожидать их 5-го числа (если установлена дата доставки с 5-го по 12-е), 12-го числа (с 13-го по 22-е) или же 23-го (с 23-го по 25-е).

«Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего банковского дня», - напомнили в отделении Социального фонда России по области.

Те пензенцы, которые получают выплаты через «Почту России», могут уточнить дату доставки в отделении по адресу.

Пенсии в регионе перечисляются ежемесячно в единые дни: 5, 13 и 23-го числа.

«Если установленные даты приходятся на выходные дни, финансирование осуществляется в предыдущий рабочий день. Это касается тех, кто получает пособия на карту или счет в банке», - добавили в отделении.