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Общество

Осенью в Пензенской области проиндексируют зарплату педагогов

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В Пензенской области 1 октября этого года индексируют зарплату педагогических работников. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

Тему поднял на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Денис Щ.

«Теперь на очереди повышение зарплат педагогов, в том числе музыкальных училищ, школ, вузов. Или и по этому вопросу надо на личный прием записываться?» - поинтересовался мужчина.

Представитель регионального минобра заверил, что индексация вознаграждения за труд будет, и напомнил, что 1 января на 9,8% подняли зарплаты работникам сфер здравоохранения, культуры и науки, социального обеспечения.

«На данный момент по закону оклад учителей муниципальных учреждений не должен быть меньше средней зарплаты педагога по региону. С 1 апреля 2024 года увеличен размер оклада по должности «учитель» до 15 175 руб.», - рассказал представитель министерства.

Ранее стало известно, что в школах Пензы растет число молодых педагогов. Так, в 2023 году пришло 137 учителей. Для сравнения: в 2022-м было принято 134 новых педагога, в 2021-м - лишь 75.

По информации Управления образования Пензы, за последние 3 года зарплаты в сфере значительно выросли. Так, в прошлом году в детских садах размер вознаграждения за труд составил 40 358,5 руб., у педагогов общеобразовательных учреждений - 43 333 руб., у работников организаций дополнительного образования - 37 887,8 руб.

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