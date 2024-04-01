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Общество

Более чем у 27 тысяч жителей Пензенской области выросли пенсии

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1 апреля в Пензенской области были проиндексированы на 7,5% социальные пенсии 27,4 тысячи жителей.

«Социальная пенсия не зависит от страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Она может быть разных видов - по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии», - пояснили в региональном отделении Социального фонда.

Одновременно на 7,5% проиндексировали государственные пенсии, их получают более 23,6 тысячи пензенцев. Это участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей; граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях; пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей; космонавты, граждане из числа работников летно-испытательного состава; федеральные государственные гражданские служащие.

Размер индексации рассчитывают исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Производится она автоматически, никуда обращаться не нужно.

1 января были проиндексированы на 7,5% страховые пенсии неработающих пенсионеров. В Пензенской области таких свыше 324 тысяч.

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