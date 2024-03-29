В Пензе прокомментировали сокращение педагогов допобразования

29.03.2024 | 18:57

В пятницу, 29 марта, на сессии Пензенской городской думы начальник управления образования Юрий Каленов прокомментировал сокращение педагогов из-за нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой в учреждениях дополнительного образования.

Как ранее сообщалось, на трех объектах обнаружили искажения данных о фактическом выполнении муниципального задания, из-за чего финансировался необоснованно большой штат преподавателей, не обеспеченных занятостью.

Ущерб составил 31 млн рублей. После проверок в этих трех учреждениях было сокращено 39,45 штатной единицы, из них по должности «педагог дополнительного образования» - 16,55 ставки.

«Данная ситуация связана с тем, что на протяжении двух лет в школах дополнительно вводились ставки педагогов дополнительного образования, поэтому произошел переход педагогов допобразования из учреждений допобразования непосредственно в школы. По поводу КСП прокомментирую: муниципальное задание было уменьшено.

Вообще, будущее развитие нашего допобразования заключается в том, что оно должно быть конкурентным. В настоящее время пересматриваются дополнительные программы, чтобы это было детям элементарно интересно. В том числе сейчас есть проблема - необходимо улучшать материально-техническую базу. Мы прорабатываем такой вариант, как увеличение внебюджетной составляющей учреждений допобразования, чтобы они сами могли тратить заработанные деньги на улучшение своей базы», - высказался Юрий Каленов.