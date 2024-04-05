Юрист: Статус предпенсионера дает гарантии и льготы

05.04.2024 | 08:53

В 2024 году граждане, которым осталось 5 лет до выхода на пенсию, получат статус предпенсионера. Это мужчины 1964 года рождения и женщины 1969-го.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», на что они могут рассчитывать.

«Статус предпенсионера дает дополнительные льготы и гарантии. Например, им полагается 2 оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», - сообщил эксперт.

Предпенсионеры освобождаются от налога на имущество, которое не используется в предпринимательской деятельности. Эта льгота касается 1 объекта любого вида. Также им полагается вычет по земельному налогу. База может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 1 земельного участка, то есть за классические 6 соток платить налог не придется.

Граждан предпенсионного возраст запрещено увольнять. Исключением могут стать сокращение штата или ликвидация компании. Если предпенсионер станет безработным, ему полагается повышенное пособие: в первые 3 месяца - 75% среднего заработка, в следующие 4 месяца - 60%, затем - 45%.

Кроме того, предпенсионерам причитается обязательная доля в наследстве вне зависимости от завещания. По желанию они могут претендовать на алименты от супругов и родственников, сообщил Вадим Виноградов.

Он также отметил, что предпенсионером можно стать и раньше - при досрочном выходе на пенсию. Например, женщины-водители общественного транспорта при наличии необходимого стажа могут выйти на пенсию в 50 лет. Это значит, что льготы появятся у них уже в 45 лет.