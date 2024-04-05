Сетевое издание|18+|Пятница|5 апр 2024|11:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Юрист: Статус предпенсионера дает гарантии и льготы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2024 году граждане, которым осталось 5 лет до выхода на пенсию, получат статус предпенсионера. Это мужчины 1964 года рождения и женщины 1969-го.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», на что они могут рассчитывать.

«Статус предпенсионера дает дополнительные льготы и гарантии. Например, им полагается 2 оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», - сообщил эксперт.

Предпенсионеры освобождаются от налога на имущество, которое не используется в предпринимательской деятельности. Эта льгота касается 1 объекта любого вида. Также им полагается вычет по земельному налогу. База может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 1 земельного участка, то есть за классические 6 соток платить налог не придется.

Граждан предпенсионного возраст запрещено увольнять. Исключением могут стать сокращение штата или ликвидация компании. Если предпенсионер станет безработным, ему полагается повышенное пособие: в первые 3 месяца - 75% среднего заработка, в следующие 4 месяца - 60%, затем - 45%.

Кроме того, предпенсионерам причитается обязательная доля в наследстве вне зависимости от завещания. По желанию они могут претендовать на алименты от супругов и родственников, сообщил Вадим Виноградов.

Он также отметил, что предпенсионером можно стать и раньше - при досрочном выходе на пенсию. Например, женщины-водители общественного транспорта при наличии необходимого стажа могут выйти на пенсию в 50 лет. Это значит, что льготы появятся у них уже в 45 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте