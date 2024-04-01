Путин поручил сократить объем домашней работы у школьников

Объем домашних заданий у школьников сократят. Кроме того, учебные программы усовершенствуют, убрав из них лишние контрольные работы.
Соответствующие поручения по итогам оглашения послания Федеральному собранию дал Президент РФ Владимир Путин.
В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится, что нужно обеспечить «разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий».
Также поручено сократить количество «мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования» и исключить контрольные и проверочные работы, не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.
Поручение дано Правительству РФ, доклад по исполнению ожидается до 1 декабря этого года.
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