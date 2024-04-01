Сетевое издание|18+|Понедельник|1 апр 2024|19:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Путин поручил сократить объем домашней работы у школьников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Объем домашних заданий у школьников сократят. Кроме того, учебные программы усовершенствуют, убрав из них лишние контрольные работы.

Соответствующие поручения по итогам оглашения послания Федеральному собранию дал Президент РФ Владимир Путин.

В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится, что нужно обеспечить «разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий».

Также поручено сократить количество «мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования» и исключить контрольные и проверочные работы, не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.

Поручение дано Правительству РФ, доклад по исполнению ожидается до 1 декабря этого года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте