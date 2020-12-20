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Общество

Пензенцам рекомендовали ограничить детей в сладком

Печать

В преддверии новогодних праздников, которые принято отмечать изобилием блюд на столе, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило жителям региона о необходимости ограничить десерты и конфеты в рационе детей.

Специалисты отметили, что пищевые привычки закладываются в детстве и от них зависит качество взрослой жизни.

«К сожалению, нередко сладости являются самым легким и доступным способом доставить ребенку радость. Вместо того чтобы приучить его к фруктам или сухофруктам, мамы и папы, бабушки и дедушки с умилением позволяют малышу поглощать горы конфет и печенья», - отметили в ведомстве.

Диетологи указывают, что большое количество рафинированного сахара и сластей в рационе ребенка приводит к лишнему весу уже в раннем возрасте, кариесу, формированию неправильного пищевого поведения, когда малыш отказывается от несладкой пищи, редко ест фрукты, овощи, молочные и мясные продукты.

Также бесконтрольное употребление конфет и десертов повышает уровень глюкозы в крови и, соответственно, выделение инсулина. Таким образом, пища с высоким содержанием сахара вызывает усиление аппетита и желание вновь поесть сладкого. Все это означает набор веса и высокий риск развития диабета 2-го типа.

Согласно советам специалистов, малышам до 3 лет нельзя давать сахар совсем, ребятам от 3 до 10 лет можно употреблять не более 3 чайных ложек в день, от 10 до 18 лет - не более 6.

В одной чайной ложке содержится 6 г сахара.

«Самый лучший сахар – натуральный, из овощей и фруктов», - подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.

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