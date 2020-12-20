Глава областного минтруда проведет прямую линию в соцсети «ВКонтакте»

20.12.2020 | 10:57

В воскресенье, 20 декабря, пресс-служба правительства Пензенской области анонсировала прямую линию с министром труда, социальной защиты и демографии Алексеем Качаном.

Мероприятие состоится 23 декабря. Трансляцию проведут в группе областного правительства соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/penzaoblgov.

Начало прямой линии в 14:00.

Свои вопросы Алексею Качану жители региона могут направить уже сейчас. Обращения можно оставить под постом с анонсом мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Первые вопросы министру уже поступили. Жителей области интересуют проблемы получения путевок в санатории, рабочие площадки в домах ветеранов-инвалидов, льготы для людей с ограниченными возможностями здоровья.