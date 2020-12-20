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Общество

Глава областного минтруда проведет прямую линию в соцсети «ВКонтакте»

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В воскресенье, 20 декабря, пресс-служба правительства Пензенской области анонсировала прямую линию с министром труда, социальной защиты и демографии Алексеем Качаном.

Мероприятие состоится 23 декабря. Трансляцию проведут в группе областного правительства соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/penzaoblgov.

Начало прямой линии в 14:00.

Свои вопросы Алексею Качану жители региона могут направить уже сейчас. Обращения можно оставить под постом с анонсом мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Первые вопросы министру уже поступили. Жителей области интересуют проблемы получения путевок в санатории, рабочие площадки в домах ветеранов-инвалидов, льготы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Майорову уволят?

Гость||

Что толку задавать какие то вопросы и что просить, конец года им галочку надо поставить для отчетности.Один уже провел пресконференцию и что? Одни обещания и невразумительные ответы, кто нибудь что нибудь понял?

Гость||

здраствуйте . я инвалид 2 группы онкология и при химиотерапии случился инфаркт. при операции отняли правое легкое. проходил коммисию снова продлили на год. вопрос . у меня за этот год новое легкое отрастет и новое сердце появится. при таких заболеваниях проходить каждый год коммисию это просто кощюнство для людей.. когда кончится это издевательство над людьми.. большое спасибо.. надеюсь ответите лично

Имя: Гость
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