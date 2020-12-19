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Общество

В минздраве рассказали, сколько пензенцев привились от коронавируса

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По состоянию на пятницу, 18 декабря, в Пензенской области прививку от коронавирусной инфекции получили 185 человек. В основном это медики, а также 11 сотрудников образовательных организаций.

Со следующей недели количество привитых работников сферы образования возрастет. Всего от коронавируса будет привито более 1 000 человек.

«По мере увеличения поставок вакцины в регион будет планомерный переход на массовую вакцинацию населения», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Также в минздраве напомнили, что сейчас разрабатывается сервис для предварительной записи населения на прививку от коронавируса.

Жители областного центра смогут сделать прививки в городских поликлиниках № 1 (улица Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (Володарского, 34), № 4 (Парковая, 3) и № 14 (Стасова, 7). В районах области площадки для иммунизации расположены в Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове и Каменке.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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