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Общество

В Пензенской области на прививку от COVID-19 будут записывать заранее

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В Пензенской области на портале медицинских услуг пенза-доктор.рф планируется открыть сервис для предварительной дистанционной записи на прививку от коронавируса, чтобы сформировать целевую группу вакцинированных.

«Порядок вакцинации против COVID-19 значительно отличается от других прививочных мероприятий. Процесс должен проходить с соблюдением требований холодовой цепи по транспортировке и хранению вакцины», - объяснили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

В медицинских организациях региона определены площадки, на которых проводится осмотр перед двухступенчатой вакцинацией.

Пока прививаются только медицинские работники и представители сферы образования. Однако с постепенным ростом поставок вакцины в Пензенскую область будет планомерный переход на массовый процесс.

«Вакцинация не показана некоторым категориям граждан: лицам старше или младше определенного возраста; переболевшим в период менее полугода, а также при острых заболеваниях или при обострении хронических недугов», - сообщили в пресс-службе минздрава.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

не буду ее делать, а что если копыта отброшу, кто ответит?

Гость||

В настоящее время доступна запись на март 2028 года.

Гость||

Гость|17.12.2020 12:39|

не буду ее делать, а что если копыта отброшу, кто ответит

За тебя парнокопытного минлесхоз будет отвечать

Гость||

у меня тоже много знакомых не будут делать прививку даже знакомые врачи

Гость||

Переболели, наверное, недавно, вот и не будут.

Гость||

Гость писал(a):

у меня тоже много знакомых не будут делать прививку даже знакомые врачи
Уволить этих "врачей".

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вакцинация не показана некоторым категориям граждан: лицам старше или младше определенного возраста; переболевшим в период менее полугода, а также при острых заболеваниях или при обострении хронических недугов», - сообщили в пресс-службе минздрава.
Ну и какой в ней вообще понт?

Тем, кто именно в группе риска, она противопоказана.

А вакцинированные по-прежнему будут распространять вирус как ни в чем не бывало.

Только для тех , кто в панике аж вытяжки в сортире заделали для успокоения.

Гость||

Гость писал(a):

Переболели, наверное, недавно, вот и не будут.
В соответствии с инструкцией к Гам-КОВИД-Вак перенесённый коронавирус не является противопоказанием для вакцинации.

Гость||

Гость писал(a):

Тем, кто именно в группе риска, она противопоказана.
А ты сказочник.

Приказ Минздрава России от 09.12.2020 N 1307н "О внесении изменений в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2020 N 61502)

Устанавливаются следующие категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- к приоритету 1-го уровня относятся:

работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров;

лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

- к приоритету 2-го уровня относятся:

работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

лица, работающие вахтовым методом;

волонтеры;

военнослужащие;

работники организаций сферы предоставления услуг;

- к приоритету 3-го уровня относятся:

государственные гражданские и муниципальные служащие;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу.

Предусматривается, что с учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов государственной власти субъектов РФ уровни приоритета могут быть изменены.

Гость||

Гость писал(a):

не буду ее делать, а что если копыта отброшу, кто ответит?

Хм..нашел из за чего расстраиваться. Сказано если кто в результате прививки пострадает того на инвалидность, ну а если кто дуба даст то погребение бесплатно. Неужели даже такие льготы не прельщают.

Гость||

Гость писал(a):

В настоящее время доступна запись на март 2028 года.
не удивлюсь если так

Имя: Гость
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