В Пензенской области на прививку от COVID-19 будут записывать заранее

17.12.2020 | 12:21

В Пензенской области на портале медицинских услуг пенза-доктор.рф планируется открыть сервис для предварительной дистанционной записи на прививку от коронавируса, чтобы сформировать целевую группу вакцинированных.

«Порядок вакцинации против COVID-19 значительно отличается от других прививочных мероприятий. Процесс должен проходить с соблюдением требований холодовой цепи по транспортировке и хранению вакцины», - объяснили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

В медицинских организациях региона определены площадки, на которых проводится осмотр перед двухступенчатой вакцинацией.

Пока прививаются только медицинские работники и представители сферы образования. Однако с постепенным ростом поставок вакцины в Пензенскую область будет планомерный переход на массовый процесс.

«Вакцинация не показана некоторым категориям граждан: лицам старше или младше определенного возраста; переболевшим в период менее полугода, а также при острых заболеваниях или при обострении хронических недугов», - сообщили в пресс-службе минздрава.