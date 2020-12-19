Среди новых больных COVID-19 почти каждый четвертый - ребенок

19.12.2020 | 12:56

В субботу, 19 декабря, региональный оперативный штаб подтвердил сведения с сайта стопкоронавирус.ру о том, что за минувшие сутки в Пензенской области выявлено еще 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Почти каждый четвертый пациент - несовершеннолетний. Всего в числе заболевших - 45 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Таким образом на эту дату в общей сложности насчитывается 1 940 инфицированных детей и подростков.

128 (66%) новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 29 - в Башмаковском районе, 10 - в Сердобском.

5 человек заболели в Иссинском районе, по 4 - в Тамалинском и городе Заречном, по 3 - в Каменском и Нижнеломовсоком районах, по 2 - в Колышлейском, Лунинском и Пензенском, по 1 - в Мокшанском и Шемышейском.