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Общество

Среди новых больных COVID-19 почти каждый четвертый - ребенок

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В субботу, 19 декабря, региональный оперативный штаб подтвердил сведения с сайта стопкоронавирус.ру о том, что за минувшие сутки в Пензенской области выявлено еще 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Почти каждый четвертый пациент - несовершеннолетний. Всего в числе заболевших - 45 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Таким образом на эту дату в общей сложности насчитывается 1 940 инфицированных детей и подростков.

128 (66%) новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 29 - в Башмаковском районе, 10 - в Сердобском.

5 человек заболели в Иссинском районе, по 4 - в Тамалинском и городе Заречном, по 3 - в Каменском и Нижнеломовсоком районах, по 2 - в Колышлейском, Лунинском и Пензенском, по 1 - в Мокшанском и Шемышейском.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда уже начнутся хороводы у ёлки??!! Сколько можно ждать? Везде одни унижения.

Гость||

Нормально, с иммунитетом будут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почти каждый четвертый пациент - несовершеннолетний.
Прививать не надо будет.

Гость||

Гость писал(a):

Прививать не надо будет.
Прежде чем прививать, проверьте детей на антитела, возможно у них есть иммунитет. Не грузите понапрасну организм вакциной.

Гость||

Идиоты на 13.39 и 13.47

Имя: Гость
Комментарий:

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