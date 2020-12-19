В Пензенской области выявлено еще 194 случая заражения COVID-19

19.12.2020 | 11:05

В субботу, 19 декабря, стало известно о 194 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 23 679 человек.

За этот период с болезнью справились 19 516 пациентов, 120 из которых выписались из больниц накануне.

Скончались от коронавируса 289 человек. О последних трех летальных исходах стало известно 18 декабря. Жертвы COVID-19 - три женщины: двоим - по 60 лет, третьей - 58.

Накануне региональный минздрав сообщил, что прививка сделана 185 жителям области - медикам и педагогам. По мере увеличения поставок вакцины будет проводиться массовая иммунизация населения.