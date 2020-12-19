Сетевое издание|18+|Суббота|19 дек 2020|14:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области выявлено еще 194 случая заражения COVID-19

Печать

В субботу, 19 декабря, стало известно о 194 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 23 679 человек.

За этот период с болезнью справились 19 516 пациентов, 120 из которых выписались из больниц накануне.

Скончались от коронавируса 289 человек. О последних трех летальных исходах стало известно 18 декабря. Жертвы COVID-19 - три женщины: двоим - по 60 лет, третьей - 58.

Накануне региональный минздрав сообщил, что прививка сделана 185 жителям области - медикам и педагогам. По мере увеличения поставок вакцины будет проводиться массовая иммунизация населения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

По 200 не разрешают писать?

Гость||

Почему губернатор молчит о том что ситуация с короновирус улучшилась? Сегодня то уже меньше чем вчера! По весне, помнится, он часто это констатировал, а тут проглядел что ли...

Гость||

Гость писал(a):

По 200 не разрешают писать?
Да. Куратор запретил.

Гость||

Кураторов все больше, а специалистов все меньше.

Гость||

Мороз и маски - день чудесный.. А тут еще многие перчатки и варежки напяливают.

Гость||

Гость писал(a):

По 200 не разрешают писать?
Нет, сказали выбирайте любое число от 180 до 199, но не такое как вчера

Гость||

При 200+ "карантин" снова объявят. К этому ведут.

Геноцид русского народа же

Гость||

Вчера в "ЛеРуа Мерлен" был и наблюдал такую картину.Молодая пара ростом под два метра и двое ребятишек с ними лет 3х-5и.По говору понял,что они прибалты.Так вот.Намордников они не носили.Сразу навело на мысль,что что то не так.Ну не так всё на самом деле,как нам преподносят.Видно было,что молодая пара ведёт себя довольно раскованно,потому что они не стесняясь гром ко разговаривали на своём языке.Дети были весёлые,держались за руки и шли между ними.ЧТО ЭТО БЫЛО,КТО СКАЖЕТ!????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте