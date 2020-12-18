В РПН рассказали, может ли человек заразиться COVID-19 от кошки

18.12.2020 | 09:34

Коронавирус не передается людям от кошек. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты уточнили, что род коронавирусов очень многочислен - это РНК-содержащий вирус всех млекопитающих. На сегодня известно около 40 видов этих инфекционных агентов. Различают несколько семейств этих вирусов: альфа, бета, гамма и дельта.

«Вирус, поражающий человека и вызвавший пандемию новой коронавирусной инфекции, принадлежит к семейству бета (SARS-CoV-2). А причиной болезни кошек и собак является альфа-коронавирус (FCoV), который не имеет отношения к возбудителю COVID-19», - пояснили в РПН.

Подчеркивается, что это два разных вируса и заболевания они также вызывают разные.

«Причем, если SARS-CoV-2 поражает прежде всего легкие, то коронавирус кошек нарушает работу пищеварительной системы, так как имеет привязанность к эпителиальным клеткам кишечника и может размножаться только в них», - добавили в управлении.

Тем не менее людям, инфицированным коронавирусом, рекомендуют ограничить контакты с домашними животными, потому что, если кошка заразить человека не может, то человек кошку - вполне.

«Ранее стало известно, что житель Бельгии с COVID-19 передал вирус своей кошке, но это единичный случай заражения», - заключили в РПН.