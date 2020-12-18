Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|11:10
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Общество

В РПН рассказали, может ли человек заразиться COVID-19 от кошки

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Коронавирус не передается людям от кошек. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты уточнили, что род коронавирусов очень многочислен - это РНК-содержащий вирус всех млекопитающих. На сегодня известно около 40 видов этих инфекционных агентов. Различают несколько семейств этих вирусов: альфа, бета, гамма и дельта.

«Вирус, поражающий человека и вызвавший пандемию новой коронавирусной инфекции, принадлежит к семейству бета (SARS-CoV-2). А причиной болезни кошек и собак является альфа-коронавирус (FCoV), который не имеет отношения к возбудителю COVID-19», - пояснили в РПН.

Подчеркивается, что это два разных вируса и заболевания они также вызывают разные.

«Причем, если SARS-CoV-2 поражает прежде всего легкие, то коронавирус кошек нарушает работу пищеварительной системы, так как имеет привязанность к эпителиальным клеткам кишечника и может размножаться только в них», - добавили в управлении.

Тем не менее людям, инфицированным коронавирусом, рекомендуют ограничить контакты с домашними животными, потому что, если кошка заразить человека не может, то человек кошку - вполне.

«Ранее стало известно, что житель Бельгии с COVID-19 передал вирус своей кошке, но это единичный случай заражения», - заключили в РПН.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Расскажите это датским норкам и заразным львам...

Гость||

Львы(кошачьи) подхватили ковид-19 от служителя зоопарка.

Вероятно домашние кошки ПОКА не заразны.

Гость||

Блин, вот вам бы вообще мочать, клоуны.

- К нам пришла стррррашная коррронавирусная зараза!

- Но как от нее спастись?

- А достаточно китайской тряпочки на лице.

Ну не идиоты ли ?)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

житель Бельгии с COVID-19 передал вирус своей кошке
вот не надо было зоофилией страдать

Гость||

Гость писал(a):

Расскажите это датским норкам и заразным львам...
Депутатской жене это расскажи,которая привезла к нам в город эту заразу созданную в лабораториях за кордоном.

Гость||

Гость писал(a):

заразу созданную в лабораториях
"мы не знали, будет ли противоядие...эээ...то есть, вакцина" (с) Обнуленный, вчера

Гость||

Гость писал(a):

А достаточно китайской тряпочки на лице.

Ну не идиоты ли ?))

Это скорее вы идиоты. Сами анекдоты придумываете, сами смеетесь. Никто никогда не говорил что китайская тряпочка на лице спасает от вирусов.

Имя: Гость
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