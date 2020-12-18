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Общество

В районе Пензенской области выявили более 50 зараженных

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В пятницу, 18 декабря, в оперативном штабе Пензенской области подтвердили данные о 195 новых зараженных коронавирусом жителях региона.

Среди них оказалось 10 детей в возрасте 4, 8, 12, 14 (трое), 16 (трое) и 17 лет.

География новых случаев такова: на Пензу пришлось 79 инфицированных, на Нижнеломовский район - 54, на Башмаковский - 11, на Белинский - 9, на Земетчинский – 6, на Наровчатский район и город Заречный - по 5, на Бессоновский, Спасский и Пензенский районы – по 4, на Шемышейский и Мокшанский - по 3, на Колышлейский, Лунинский и Иссинский – по 2, на Вадинский и Пачелмский – по 1.

«Находится под наблюдением 7 288 человек, снято 54 822. Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 39,91% населения региона», - уточнили в региональном оперштабе.

За все время инфекцию выявили у 23 485 человек, в том числе у 1 895 детей. 286 пациентов умерли, 19 396 выписались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Бьем рекорды. Это прорыв! Даешь отметку за 200!

Гость||

А в заголовке написано более 50...Это как понимать?Заврались совсем!

Гость||

Хороший заголовок. ) Где-то в глуши России в районе Пензенской области. Так правильно расшифровывается?

Гость||

Гость писал(a):

Бьем рекорды. Это прорыв! Даешь отметку за 200!
не положено

Гость||

ломов первый

Гость||

В заголовке все правильно написано, нужно просто внимательно прочитать. Написано в районе Пензенской областиГость писал(a):

А в заголовке написано более 50...Это как понимать?Заврались совсем!
В заголовке все правильно написано, нужно просто внимательно прочитать. Написано в районе Пензенской области выявили более 50 зараженных. читайте текст в каком районе сколько заболевших. Нижнеломовском районе - 54. вот вам и более 50 заразившихся

Гость||

Не трать время, не объясняй дурачку. Он тугодум, бестолочь.

Гость||

Вот в Лопатинском районе уже несколько дней а может и недель нет заболевших. Вот с кого нужно брать пример.

Гость||

Тогда нужно было писать не "в районе Пензенской области", а "в одном из районов Пензенской области".

Имя: Гость
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