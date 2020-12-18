В районе Пензенской области выявили более 50 зараженных

18.12.2020 | 12:48

В пятницу, 18 декабря, в оперативном штабе Пензенской области подтвердили данные о 195 новых зараженных коронавирусом жителях региона.

Среди них оказалось 10 детей в возрасте 4, 8, 12, 14 (трое), 16 (трое) и 17 лет.

География новых случаев такова: на Пензу пришлось 79 инфицированных, на Нижнеломовский район - 54, на Башмаковский - 11, на Белинский - 9, на Земетчинский – 6, на Наровчатский район и город Заречный - по 5, на Бессоновский, Спасский и Пензенский районы – по 4, на Шемышейский и Мокшанский - по 3, на Колышлейский, Лунинский и Иссинский – по 2, на Вадинский и Пачелмский – по 1.

«Находится под наблюдением 7 288 человек, снято 54 822. Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 39,91% населения региона», - уточнили в региональном оперштабе.

За все время инфекцию выявили у 23 485 человек, в том числе у 1 895 детей. 286 пациентов умерли, 19 396 выписались.