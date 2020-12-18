В Пензенской области около 100 000 детей получат выплату в 5 000 руб.

18.12.2020 | 18:02

На каждого из ребят в возрасте до 7 лет будет разовая выплата. Об этом объявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы сделаем нашим детям подарок - небольшой, скромный, но тем не менее: всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 000 рублей», - заявил глава государства.

Порядок оформления выплаты предельно прост, пояснили в пензенском отделении пенсионного фонда. Родителям или опекунам не нужно подавать заявление, если летом они уже получали выплаты на несовершеннолетних. Все произойдет в автоматическом порядке.

«Количество детей, которым мы должны выплатить, исходя из тех данных, которые есть в распоряжении пенсионного фонда, то есть те, которым мы платили ранее, - 96 500. На них мы отправили уже заявку на финансирование. Размер заявки - 483 миллиона рублей. Основная масса получит до Нового года», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Юрий Буданов.

Пока это предварительные данные. Семей-претендентов на получение 5 000 рублей будет больше. Некоторым все же придется заняться оформлением.

«Заявление должны подать те, кто не получал эти выплаты, либо те, у кого ребенок родился после 1 июля», - добавил Юрий Буданов.

Сделать это можно в «Личном кабинете» на портале госуслуг или клиентские службы пенсионного фонда. Времени на подачу документов достаточно - до 1 апреля 2021-го.

А вот до новогоднего чуда, которое ждут дети, осталось меньше двух недель. И чем ближе праздник, тем больше желаний у детей. А пенсионный фонд исполнит обязательства по выплатам семьям с детьми до 7 лет включительно.