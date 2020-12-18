Медучреждениям Пензенской области не хватает 144 машин

18.12.2020 | 19:15

Более пяти миллиардов рублей направят на модернизацию первичного звена региональной системы здравоохранения. За пять лет реализации программы в районах области должны провести ремонт, реконструкцию зданий медучреждений, открыть новые объекты, где жителям будут оказывать квалифицированную помощь.

«Строительство здания взрослой поликлиники в Кузнецке (стоимостью в районе миллиарда рублей), строительство врачебной амбулатории в селе Норовка Нижнеломовского района (8,5 миллионов рублей), реконструкция здания поликлиники № 3 Пензенской районной больницы», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Также в рамках программы появится 220 модульных зданий под фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, закупят более 1 000 единиц медицинского оборудования.

«Чтобы даже в небольших участковых, небольших районных больницах была доступна та медицинская помощь, которая позволит на ранних стадиях диагностировать хронические заболевания. Для того чтобы сделать компьютерную томографию (это мы говорим, конечно, о больших больницах), маммографию - хороший и качественный рентген-аппарат», - рассказала начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

А чтобы участковые терапевты, педиатры быстрее добирались до пациентов на дому, для транспортировки биоматериалов до лабораторий необходимо обновление автопарка. Подсчитали, что существует потребность в 144 машинах. Их приобретение - в планах на ближайшие пять лет.

Программу по модернизации первичного звена здравоохранения станут осуществлять в тесном взаимодействии с другими ведомствами. Ведь каким бы комфортным и оснащенным не было учреждение, но если до него не добраться - дорога в аварийном состоянии или отсутствует, - о доступности медпомощи речи нет.