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Общество

Медучреждениям Пензенской области не хватает 144 машин

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Более пяти миллиардов рублей направят на модернизацию первичного звена региональной системы здравоохранения. За пять лет реализации программы в районах области должны провести ремонт, реконструкцию зданий медучреждений, открыть новые объекты, где жителям будут оказывать квалифицированную помощь.

«Строительство здания взрослой поликлиники в Кузнецке (стоимостью в районе миллиарда рублей), строительство врачебной амбулатории в селе Норовка Нижнеломовского района (8,5 миллионов рублей), реконструкция здания поликлиники № 3 Пензенской районной больницы», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Также в рамках программы появится 220 модульных зданий под фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, закупят более 1 000 единиц медицинского оборудования.

«Чтобы даже в небольших участковых, небольших районных больницах была доступна та медицинская помощь, которая позволит на ранних стадиях диагностировать хронические заболевания. Для того чтобы сделать компьютерную томографию (это мы говорим, конечно, о больших больницах), маммографию - хороший и качественный рентген-аппарат», - рассказала начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

А чтобы участковые терапевты, педиатры быстрее добирались до пациентов на дому, для транспортировки биоматериалов до лабораторий необходимо обновление автопарка. Подсчитали, что существует потребность в 144 машинах. Их приобретение - в планах на ближайшие пять лет.

Программу по модернизации первичного звена здравоохранения станут осуществлять в тесном взаимодействии с другими ведомствами. Ведь каким бы комфортным и оснащенным не было учреждение, но если до него не добраться - дорога в аварийном состоянии или отсутствует, - о доступности медпомощи речи нет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Интересно, кроме как в великой державе, где-нибудь такие проблемы есть?

Гость||

В Африке ещё

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Их приобретение - в планах на ближайшие пять лет.
планов громадьё

Гость||

дооптимизировались...

Имя: Гость
Комментарий:

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