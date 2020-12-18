Массовое закрытие организаций в Пензенской области назвали фейком

18.12.2020 | 14:08

Информация о том, что в ближайшее время в Пензенской области закроются все значимые образовательные, социальные, спортивные и культурные объекты, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В объявлении говорится о решении оперштаба закрыть с 28 декабря по 17 января работающие с физическими лицами офисы, школы, фитнес-центры, кинотеатры, дома культуры, торговые центры и ряд других объектов. Якобы в детсады сможет ходить лишь половина детей - при условии, что работают оба родителя. Также информируется об отмене всех массовых мероприятий.

«Завтра будет сформулировано и подписано соответствующее распоряжение», - такими словам завершается послание. Оно появилось в телеграм-канале пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной с пометкой «Фейк!».

Это не первый случай, когда среди пензенцев в соцсетях распространяются недостоверные новости, связанные с короновирусной инфекцией.

Так, в марте после введения режима повышенной готовности сообщалось о том, что ночью с вертолетов будут распылять дезинфицирующее средство, поэтому людям следует плотно закрыть балконы и окна и в это время не находиться на улице. Родителей пугали штрафами, если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах.

Еще одна фальсификация гласила, что пензенцам будут измерять температуру со спутника лазером, поэтому нужно стоять у открытого окна «лбом по направлению к звездам».

Следует помнить, что в России за распространение фейковых новостей грозит штраф, сумма которого может достигать сотен тысяч рублей.