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Общество

В регионе выезд на встречную полосу стал причиной гибели 84 человек

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В Пензенской области за 11 месяцев 2020 года случилось 234 ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. Данные обнародовало отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

В этих авариях погибли 84 человека, а 377 получили травмы различной степени тяжести.

Так, 23 ноября на трассе Тамбов - Пенза в Белинском районе авария унесла жизнь 47-летнего водителя МАЗа. Его грузовик столкнулся с фурой DAF, оказавшейся на полосе встречного движения. Момент катастрофы запечатлел видеорегистратор погибшего.

Выезжающие на встречную полосу автомобилисты нередко оказываются героями роликов, которыми жители региона делятся в соцсетях. 15 декабря на пересечении улиц Калинина и Свердлова правила нарушил шофер, управлявший автобусом № 82с. Ранее опасный маневр на перекрестке улиц Сухумской и Терновского совершил водитель автобуса № 130.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев», - обратились к жителям области в отделении пропаганды.

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Гость||

Ни чего себе сразу 84 человека. Наверное два - три автобуса столкнулись, а об аварии даже не сообщали в СМИ. Решили замолчать?

Где случилось ?

Гость||

Дикие буртасы носятся как папуасы.

Гость||

Вся беда из за этих узких дорог без разделительных полос. И продолжают их делать ((хоть без ям)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

234 ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения
а разве по встречке нельзя едить? четкие пацаны говорят что можно, особенно если #никому_не_помешал

Гость||

КАК ТАМ ПАРЕНЬ МОЛОТОЧНИК? Оштрафовали его?

Гость||

Гость писал(a):

КАК ТАМ ПАРЕНЬ МОЛОТОЧНИК? Оштрафовали его?
Да, за то, что без маски был.

Гость||

Гость писал(a):

Вся беда из за этих узких дорог без разделительных полос. И продолжают их делать ((хоть без ям)
Это просто вы идиоты.

Гость||

если бы везжающие дибилы бились бы только о фуры было бы прекрасно, самоочищение от дураков ценой незначительного ремонта фуры, грузовика итп, однако часто они влетают в мирных граждан на легковых авто спокойно едущих по своей полосе, что старшно конечно

Гость||

Гость писал(a):

КАК ТАМ ПАРЕНЬ МОЛОТОЧНИК? Оштрафовали его?
Его не штрафовать надо, а арестовывать.

Гость||

Дороги надо минимум 4х полосные делать и разделительные полосы. Желательно, а в общем и так сойдёт.

Гость||

Что только,от хороших дорог,больше скорость,больше смертей,ну не могут наши люди ездить по правилам,это с генами от татаро монгол наверно передалось.Хоть шесть полос вам сделай в одну сторону,все равно найдётся тот кому очень некогда

Гость||

Гость писал(a):

Что только,от хороших дорог,больше скорость,больше смертей,ну не могут наши люди ездить по правилам,это с генами от татаро монгол наверно передалось.Хоть шесть полос вам сделай в одну сторону,все равно найдётся тот кому очень некогда
Дикие буртасы издревле отличались непрошибаемой тупостью и лихой придурью.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев», - обратились к жителям области в отделении пропаганды.
так может пора начанать шpenzainform.ru писал(a):
Выезжающие на встречную полосу автомобилисты нередко оказываются героями роликов, которыми жители региона делятся в соцсетях. 15 декабря на пересечении улиц Калинина и Свердлова правила нарушил шофер, управлявший автобусом № 82с.
это все от безнаказанности

Гость||

На дорогах с двумя полосами в 21 веке массовая гибель любей неизбежность,на четырехполосных стремиться к нолю.Но об этом никто и никогда говорить не будет в нашей стране.Ждем новых жертв,к союалению...

Имя: Гость
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