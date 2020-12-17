В регионе выезд на встречную полосу стал причиной гибели 84 человек

17.12.2020 | 10:18

В Пензенской области за 11 месяцев 2020 года случилось 234 ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. Данные обнародовало отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

В этих авариях погибли 84 человека, а 377 получили травмы различной степени тяжести.

Так, 23 ноября на трассе Тамбов - Пенза в Белинском районе авария унесла жизнь 47-летнего водителя МАЗа. Его грузовик столкнулся с фурой DAF, оказавшейся на полосе встречного движения. Момент катастрофы запечатлел видеорегистратор погибшего.

Выезжающие на встречную полосу автомобилисты нередко оказываются героями роликов, которыми жители региона делятся в соцсетях. 15 декабря на пересечении улиц Калинина и Свердлова правила нарушил шофер, управлявший автобусом № 82с. Ранее опасный маневр на перекрестке улиц Сухумской и Терновского совершил водитель автобуса № 130.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев», - обратились к жителям области в отделении пропаганды.