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Происшествия

Момент смертельного ДТП на трассе Тамбов - Пенза попал на видео

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Во вторник, 24 ноября, в чате водителей Пензы мессенджера Viber обнародовали кадры с видеорегистратора участника смертельного ДТП на трассе в Белинском районе.

Около 9:45 23-го числа на 175-м километре дороги Тамбов - Пенза столкнулись грузовики DAF с 57-летним водителем, МАЗ - с 47-летним и легковой автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате водитель МАЗа скончался на месте от полученных травм. Обнародованные кадры, по всей вероятности, запечатлел видеорегистратор именно его автомобиля. На них заснеженная трасса в Белинском районе. Дорожное покрытие очищает спецтехника, видимость затруднена.

Водитель едет по своей полосе движения, когда неожиданно со встречной выруливает большегруз. Автомобиль невозможно различить из-за снежной пыли, которую поднимают колеса транспортных средств, идущих одно за другим. Когда из клубов показывается кабина встречного грузовика, времени на какой-либо маневр не остается. Происходит лобовое столкновение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Как это страшно. В 1 секунду. Воистину, мы не знаем, сколько живем. Царствие небесное.

Гость||

За рулём ДАФ водило - профессиАнал. Не уверен - не обгоняй. Скот.

Гость||

Мало их штрафуют и лишают ,только на пол года на год,надо совсем отбирать права

Гость||

Смотреть с 0:44

Гость||

Гость писал(a):

Как это страшно. В 1 секунду. Воистину, мы не знаем, сколько живем. Царствие небесное.
Ничего страшного, странного или волшебного. Обычное раздолбайство "элитного" фуриста.

Гость||

Как же так можно.....

Гость||

как можно ехать по такой трассе выше 40км\ч ?

Гость||

Просто выехал на встречку и просто убил человека. Лучше б сам вместо него...

Гость||

Гость писал(a):

Ничего страшного, странного или волшебного. Обычное раздолбайство
Гость писал(a):
Просто выехал на встречку и
А невдомёк что не просто так выехал? Внезапно нагнал легковушку и деваться было некуда.

Гость||

Гость писал(a):

А невдомёк что не просто так выехал? Внезапно нагнал легковушку и деваться было некуда.
Дистанцию держать не учили?

Гость||

Эти фуристы вообще в последнее время не водители,а наездники и тупорылые колхозники,которые слезли с лошади и за баранку.

Гость||

Гость писал(a):

Дистанцию держать не учили?
При чем тут учили не учили.

Гость||

Гость писал(a):

А невдомёк что не просто так выехал? Внезапно нагнал легковушку и деваться было некуда.
И выезд на встречку - лучшее для этого решение? Почему тогда не на обочину или в кювет?

Гость||

ВодЯтел ДАФа-убийца!

Гость||

Жесть.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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