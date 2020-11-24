Момент смертельного ДТП на трассе Тамбов - Пенза попал на видео

Во вторник, 24 ноября, в чате водителей Пензы мессенджера Viber обнародовали кадры с видеорегистратора участника смертельного ДТП на трассе в Белинском районе.
Около 9:45 23-го числа на 175-м километре дороги Тамбов - Пенза столкнулись грузовики DAF с 57-летним водителем, МАЗ - с 47-летним и легковой автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 32-летний мужчина.
В результате водитель МАЗа скончался на месте от полученных травм. Обнародованные кадры, по всей вероятности, запечатлел видеорегистратор именно его автомобиля. На них заснеженная трасса в Белинском районе. Дорожное покрытие очищает спецтехника, видимость затруднена.
Водитель едет по своей полосе движения, когда неожиданно со встречной выруливает большегруз. Автомобиль невозможно различить из-за снежной пыли, которую поднимают колеса транспортных средств, идущих одно за другим. Когда из клубов показывается кабина встречного грузовика, времени на какой-либо маневр не остается. Происходит лобовое столкновение.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
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