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Общество

В Пензенской области увеличилось число погибших при пожарах

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В Пензенской области за январь - ноябрь 2020 года произошло 3 011 пожаров. От огня погибли 93 человека, в их числе 4 ребенка, 50 пострадали. Данные обнародовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России в четверг, 17 декабря.

Материальный ущерб от пожаров превысил 189 млн рублей.

Число ЧП по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (3 467 пожаров) снизилось на 13%, получивших травмы в них (61 человек) - на 18%. Количество погибших увеличилось на 15%: в 2019-м в инцидентах погиб 81 житель области.

Основными причинами смертельных пожаров явились неосторожное обращение с огнем (56 погибших, 60% от общего количества), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (15 человек, 16%), электрообрудования (13 погибших, 14%).

По сравнению с январем - ноябрем 2019 года удалось не допустить увеличения числа пожаров, в том числе с погибшими и пострадавшими, в Иссинском, Камешкирском, Лопатинском, Малосердобинском, Пачелмском районах и в Пензе.

Сложной обстановка остается в Нижнеломовском, Каменском и Мокшанском районах.

«Анализ пожаров и последствий от них за прошедшие 5 лет показывает, что в Неверкинском и Малосердобинском районах области, а также в Пензе наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа погибших и травмированных на пожарах людей», - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в регионе в каждом муниципальном образовании создадут рабочие группы, которые возьмут под контроль пожилых и злоупотребляющих алкоголем граждан и состояние их жилищ.

Проверку предстоит проводить сотрудникам администраций, МЧС, газовикам, энергетикам, электрикам. Комиссия будет отрабатывать конкретные адреса проживания проблемных семей, одиноких пенсионеров, пьющих граждан. Контроль подразумевается не разовый, а постоянный.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

где холод там и пожар

Гость||

Алкашей и нариков за 101 километр!!!

Гость||

Гость писал(a):

Алкашей и нариков за 101 километр!!!
так они попаспорту тоже граждане РФ как и ты с одинаковыми правами

Гость||

Население нищает и мало кто вдеревнях имеет возможность заменить электропроводку,печи и многое другое. Люди выживают как могут.

Имя: Гость
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