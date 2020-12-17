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Общество

В области возьмут под контроль одиноких стариков и алкоголиков

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В четверг, 17 декабря, в правительстве Пензенской области обсудили профилактику гибели людей в огне.

Только в декабре смертельные возгорания зафиксированы в Нижнеломовском, Кузнецком, Вадинском, Сердобском, Спасском, Тамалинском, Бессоновском районах.

Чтобы уберечь жителей региона от гибели, в каждом муниципальном образовании будут созданы рабочие группы, которые возьмут под контроль пожилых и злоупотребляющих алкоголем граждан и состояние их жилищ.

В группы войдут сотрудники администраций, МЧС, газовики, энергетики, электрики. Комиссия будет отрабатывать конкретные адреса проживания проблемных семей, одиноких пенсионеров, пьющих граждан. Причем работа должна быть не разовой, а постоянной.

При необходимости участники группы будут разыскивать родственников престарелых граждан и объяснять, что из-за преклонного возраста им опасно жить одним. Если детей и внуков нет, к наблюдению будут подключать соседей, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

отрабатывать адрема, а как же право неприкосновенности жилища?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причем работа должна быть не разовой, а постоянной.
ключевое слово "должна"??

Гость||

Кто вы? Идите нахер! Я вас не знаю!

Гость||

потом откуда-то возьмутся эти адреса у черных риэлтеров

Гость||

Идея то хорошая, ток исполнение опять для "галочки" будет

Гость||

Лысого давно под контроль надо было взять.

Гость||

мне кажется это противозаконно

Гость||

Гость писал(a):

Лысого давно под контроль надо было взять.
И с гривой который, тоже на контроль

Гость||

интересуются пожилыми пенсионерами? это очень странно

Имя: Гость
Комментарий:

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