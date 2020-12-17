В области возьмут под контроль одиноких стариков и алкоголиков

В четверг, 17 декабря, в правительстве Пензенской области обсудили профилактику гибели людей в огне.
Только в декабре смертельные возгорания зафиксированы в Нижнеломовском, Кузнецком, Вадинском, Сердобском, Спасском, Тамалинском, Бессоновском районах.
Чтобы уберечь жителей региона от гибели, в каждом муниципальном образовании будут созданы рабочие группы, которые возьмут под контроль пожилых и злоупотребляющих алкоголем граждан и состояние их жилищ.
В группы войдут сотрудники администраций, МЧС, газовики, энергетики, электрики. Комиссия будет отрабатывать конкретные адреса проживания проблемных семей, одиноких пенсионеров, пьющих граждан. Причем работа должна быть не разовой, а постоянной.
При необходимости участники группы будут разыскивать родственников престарелых граждан и объяснять, что из-за преклонного возраста им опасно жить одним. Если детей и внуков нет, к наблюдению будут подключать соседей, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
отрабатывать адрема, а как же право неприкосновенности жилища?