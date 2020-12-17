В пензенской больнице пациентке с COVID-19 провели сложнейшую операцию

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко молодой женщине с коронавирусной инфекцией провели сложнейшую операцию по выключению аневризмы сосуда головного мозга.
Как поясняется на странице лечебного заведения в Instagram, аневризма - это патологическое выпячивание стенки сосуда. В отличие от нормального сосуда, она имеет более тонкую стенку с возможностью разрыва и попадания крови в мозг или пространство под оболочками мозга.
«К нам была переведена пациентка 31 года с субарахноидальным кровоизлиянием. Это ситуация, когда под оболочку мозга попадает кровь, - крайне тяжелая и сложная патология. Плюс у пациентки был положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию», - рассказал нейрохирург высшей квалификационной категории, заслуженный врач России Михаил Краснов.
Несмотря на сочетание этих заболеваний, медики выполнили сложную многочасовую операцию с использованием операционного микроскопа.
«Операция прошла успешно, пациентка сейчас поправляется. Она находится, естественно, в красной зоне. Мы рады, что все прошло благополучно», - добавил Михаил Краснов.
В посте также говорится, что в больнице имени Бурденко, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию по короновирусу, медики ежедневно оказывают высокотехнологичную помощь как в плановом, так и в экстренном порядке.
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Несколько лет назад моя дальняя родственница попала в больницу с доброкачественной опухолью мозга. Сделали операцию и она умерла. Паталогоанатом, делавший вскрытие, сказал, что следов медицинского вмешательства не обнаружил. Наверное слишком уж все сложно было.