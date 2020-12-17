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Общество

В Пензе магазин наказали за отсутствие дезинфицирующих средств

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Магазин в Железнодорожном районе Пензы оштрафовали на 50 000 рублей. В торговой точке отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства, которые необходимо применять при распространении вирусной инфекции.

Кроме того, проверка, проведенная сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора, выявила, что в магазине нарушались и другие санитарно-эпидемические правила. Так, жевательную резинку и карамель «Чупа-чупс» хранили на полу, а сотрудники торговой точки трудились без головных уборов.

На судебном заседании представитель магазина не оспаривала факт нарушения. По ее словам, ей было неизвестно, что для дезинфекции необходимо применять только разрешенные госэпидслужбой средства.

Владельца магазина признали виновным в административном правонарушении.

«Поскольку допущенные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, оснований для назначения ИП наказания в виде предупреждения суд не усмотрел и назначил наказание в виде административного штрафа», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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