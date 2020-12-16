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Общество

Жителям Спутника установили елки во дворах

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В преддверии Нового года особую семейную атмосферу жителям Города Спутника подарила управляющая компания. Во дворах микрорайона появилось 12 елок, которые можно нарядить к празднику.

«Елки установлены на придомовых территориях по следующим адресам: Олимпийская, 6, 8, 10, Радужная, 6, 14, Фонтанная, 7, 9, 11, Изумрудная, 10, Светлая, 11, 12, и Лунная, 1», - сообщили в управляющей компании.

В Спутнике всегда есть место хорошему настроению. Жители ближайших домов уже начали сами украшать елки. С наряженными символами праздника они делают фотографии и выкладывают в социальных сетях с хештегом #городспутник.

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