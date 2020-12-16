В Пензе сотрудники МЧС дали советы по установке новогодней елки

Приближаются новогодние праздники, совсем скоро зеленые красавицы появятся во многих квартирах и организациях. Оказывается, это целое искусство - правильно установить елку.
«На устойчивом основании, не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», - рассказала старший инспектор ОНД и ПР г. Пензы Юлия Плоткина.
В качестве игрушек нельзя использовать бумажные изделия, а также украшать ветви ватой и свечами. Все это может привести к печальным последствиям.
Чтобы не омрачать праздник, сотрудники МЧС рекомендуют с осторожностью зажигать бенгальские огни и взрывать хлопушки вблизи праздничных деревьев. Особое внимание следует уделять электрическим приборам. В противном случае фраза «елочка, гори!» может иметь совершенно иной смысл.
«На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности (например, нагрев, повреждение изоляции проводов, искрение или что-то другое) иллюминация или гирлянда немедленно обесточивается», - отметила Юлия Плоткина.
Поэтому приобретать электрические приборы нужно только промышленного производства. Самодельные гирлянды - это первый шаг к возгоранию.
В 2019 году пензенским пожарным не пришлось выезжать тушить елки. Огнеборцы надеются, что торжества, посвященные встрече 2021-го, обойдутся без происшествий. Зима прекрасна, когда безопасна.
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За свечками в церквях пусть смотрят,где применяют открытый огонь в месте массового скопления людей.
А Вам ёлочка нДравится?