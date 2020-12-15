Сетевое издание|18+|Вторник|15 дек 2020|15:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

Печать

Во вторник, 15 декабря, в Пензенской области зарегистрировали 182 случая коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся составило 22 909.

Большинство новых пациентов зафиксировали в Пензе - 104. 17 носителей вируса выявили в Земетчинском районе, 11 - в Мокшанском, 9 - в Лунинском, 8 - в Нижнеломовском, по 5 - в Иссинском, Пензенском и ЗАТО Заречный, 4 - в Спасском районе, по 3 - в Бессоновском и Сердобском, 2 - в Шемышейском, по 1 - в Сосновоборском, Вадинском, Белинском, Кузнецком, Каменском и Колышлейском.

Среди заболевших 48 несовершеннолетних: дети в возрасте 3 и 10 месяцев, 1 года (двое), 3, 4 (двое), 5 (двое), 6 (двое), 7 (четверо), 8 (двое), 9 (пятеро), 10 (двое), 11 (трое), 12 (четверо), 13 (четверо), 14 (трое), 15 (двое), 16 (четверо), 17 (четверо) лет. Всего с начала эпидемии заразилось 1 830 юных жителей региона.

Под наблюдением специалистов сейчас находятся 7 166 человек, сняты с него 53 774, рассказали в региональном оперативном штабе.

На новую инфекцию в вирусологической лаборатории проверили 111 778 пациентов (всего 115 206 исследований), в лабораториях лечебной сети - 396 471 (430 277 исследований). За сутки сделали 3 851 тест.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Так и будет, пока не введут карантин. Все школы перевести на дистанционное обучение, закрыть предприятия общественного питания, отменить массовые мероприятия. После о прививках можно подумать!

Гость||

Гость писал(a):

Так и будет, пока не введут карантин. Все школы перевести на дистанционное обучение, закрыть предприятия общественного питания, отменить массовые мероприятия. После о прививках можно подумать!
а мне фиолетово, я в домике, точнее я не болею простудными от природы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по 5 - в Иссинском, Пензенском и ЗАТО Заречный
по данным официального сайта администрации Заречного, число вновь выявленных случаев коронавируса в течение последней недели варьировалось в диапазоне от 33 до 45 в день.

Гость||

одним словом статистика

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте