Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

15.12.2020 | 14:09

Во вторник, 15 декабря, в Пензенской области зарегистрировали 182 случая коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся составило 22 909.

Большинство новых пациентов зафиксировали в Пензе - 104. 17 носителей вируса выявили в Земетчинском районе, 11 - в Мокшанском, 9 - в Лунинском, 8 - в Нижнеломовском, по 5 - в Иссинском, Пензенском и ЗАТО Заречный, 4 - в Спасском районе, по 3 - в Бессоновском и Сердобском, 2 - в Шемышейском, по 1 - в Сосновоборском, Вадинском, Белинском, Кузнецком, Каменском и Колышлейском.

Среди заболевших 48 несовершеннолетних: дети в возрасте 3 и 10 месяцев, 1 года (двое), 3, 4 (двое), 5 (двое), 6 (двое), 7 (четверо), 8 (двое), 9 (пятеро), 10 (двое), 11 (трое), 12 (четверо), 13 (четверо), 14 (трое), 15 (двое), 16 (четверо), 17 (четверо) лет. Всего с начала эпидемии заразилось 1 830 юных жителей региона.

Под наблюдением специалистов сейчас находятся 7 166 человек, сняты с него 53 774, рассказали в региональном оперативном штабе.

На новую инфекцию в вирусологической лаборатории проверили 111 778 пациентов (всего 115 206 исследований), в лабораториях лечебной сети - 396 471 (430 277 исследований). За сутки сделали 3 851 тест.