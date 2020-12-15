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Общество

Мэр Кузнецка о работе мебельщиков: Травят кварталами

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал пожар, произошедший в воскресенье, 13 декабря, на местном предприятии, и раскритиковал работу мебельщиков.

«У нас неприятное событие - две предпринимателя прилично подгорели в эти выходные», - пояснил мэр на оперативном совещании в понедельник, 14 декабря.

Он поручил управлению ГОЧС «сделать разбор полетов».

«На ошибках и на проблемах надо учиться, чтобы впредь оно шло в работу… По воде возникла проблема - обезводили весь район, лили, лили и лили. Я уже не говорю про то, что надо искать пути и побуждать, убеждать, мобилизовывать, заставлять наших мебельщиков заботиться о пожарной безопасности. Они копят, копят, зарабатывают, зарабатывают по копеечке… Хлоп! На несколько десятков миллионов прогорели», - констатировал Златогорский.

Он отметил, что пострадали от случившегося не только сами предприниматели.

«И еще, коль уж начал. Рабочая группа по состоянию. Атмосферы города должна работать постоянно. Хватит травить народ! Такая мебель ради мебели в городе не нужна, если травят кварталами», - подчеркнул кузнецкий мэр.

По его словам, существуют современные технологии производства, позволяющие избежать загрязнения, а то, что они не используются, связано исключительно с безответственностью и безалаберностью.

«Не понимают по-хорошему - пусть отвечают рублем и в судебном порядке», - потребовал Златогорский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — Кузнецкое телевидение
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Гость||

Две предпринимателя?

На этом сайте есть редактор, или только журналюги?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, существуют современные технологии производства, позволяющие избежать загрязнения,
Вот только у ИПешников столько денег нет ,пусть лучше подполковник запаса расскажет ,как он государственные земли через Ф. семейству полковника запаса продаёт .

Имя: Гость
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