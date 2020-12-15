Иван Белозерцев ответил, будет ли он прививаться от коронавируса

Во вторник, 15 декабря, в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчицы, планирует ли он прививаться от коронавирусной инфекции.
«Нет, так как прививаться можно только тем, кто не болел коронавирусом», - написал женщине глава региона. Он добавил, что планирует сделать прививку в следующем году.
Партия вакцины из 1 500 доз уже прибыла в Пензенскую область. С 14 декабря начали делать прививки людям, входящим в группу риска: медикам, педагогам, соцработникам, волонтерам.
Некоторые подписчики с недоверием относятся к иммунизации против коронавируса. «В данном случае неизвестно, что страшнее: болезнь или прививка», - выразил мнение пользователь.
Иван Белозерцев отметил, что «не стоит писать страшилки о вакцине», ведь прививки не раз спасали человечество от вымирания.
Представитель областного минздрава согласился с губернатором, напомнив, что министр здравоохранения Александр Никишин вошел в число добровольцев, испытавших на себе вакцину от COVID-19.
«Самочувствие и состояние хорошие», - добавили в минздраве.
По словам специалистов, иммунитет к опасному вирусу после прививки сохраняется в течение двух или более лет.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):А как же быть тем кто переболел, но анализ у них не брали?