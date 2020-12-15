Иван Белозерцев ответил, будет ли он прививаться от коронавируса

15.12.2020 | 15:09

Во вторник, 15 декабря, в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчицы, планирует ли он прививаться от коронавирусной инфекции.

«Нет, так как прививаться можно только тем, кто не болел коронавирусом», - написал женщине глава региона. Он добавил, что планирует сделать прививку в следующем году.

Партия вакцины из 1 500 доз уже прибыла в Пензенскую область. С 14 декабря начали делать прививки людям, входящим в группу риска: медикам, педагогам, соцработникам, волонтерам.

Некоторые подписчики с недоверием относятся к иммунизации против коронавируса. «В данном случае неизвестно, что страшнее: болезнь или прививка», - выразил мнение пользователь.

Иван Белозерцев отметил, что «не стоит писать страшилки о вакцине», ведь прививки не раз спасали человечество от вымирания.

Представитель областного минздрава согласился с губернатором, напомнив, что министр здравоохранения Александр Никишин вошел в число добровольцев, испытавших на себе вакцину от COVID-19.

«Самочувствие и состояние хорошие», - добавили в минздраве.

По словам специалистов, иммунитет к опасному вирусу после прививки сохраняется в течение двух или более лет.