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Общество

Иван Белозерцев ответил, будет ли он прививаться от коронавируса

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Во вторник, 15 декабря, в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчицы, планирует ли он прививаться от коронавирусной инфекции.

«Нет, так как прививаться можно только тем, кто не болел коронавирусом», - написал женщине глава региона. Он добавил, что планирует сделать прививку в следующем году.

Партия вакцины из 1 500 доз уже прибыла в Пензенскую область. С 14 декабря начали делать прививки людям, входящим в группу риска: медикам, педагогам, соцработникам, волонтерам.

Некоторые подписчики с недоверием относятся к иммунизации против коронавируса. «В данном случае неизвестно, что страшнее: болезнь или прививка», - выразил мнение пользователь.

Иван Белозерцев отметил, что «не стоит писать страшилки о вакцине», ведь прививки не раз спасали человечество от вымирания.

Представитель областного минздрава согласился с губернатором, напомнив, что министр здравоохранения Александр Никишин вошел в число добровольцев, испытавших на себе вакцину от COVID-19.

«Самочувствие и состояние хорошие», - добавили в минздраве.

По словам специалистов, иммунитет к опасному вирусу после прививки сохраняется в течение двух или более лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нет, так как прививаться можно только тем, кто не болел коронавирусом»
А как же быть тем кто переболел, но анализ у них не брали?

Гость||

Гость писал(a):

А как же быть тем кто переболел, но анализ у них не брали?
Сдать анализ на антитела по крови.

Гость||

Гость писал(a):

Сдать анализ на антитела по крови
Он немало наверное стоит этот аназизЪ

Гость||

А как же 60+ не прививать? Или это только на быдло распространяется? Или не о Спутнике V речь идет?

Гость||

а он правда болел короной ?

Гость||

Гость писал(a):

А как же 60+ не прививать? Или это только на быдло распространяется? Или не о Спутнике V речь идет?
Ваня, он тебе не 60+ и не +100500, он просто Ваня !

Гость||

Гость писал(a):

а он правда болел короной ?
офиально да, писали средства массовой а как на самом деле один Господь знает

Гость||

Гость писал(a):

офиально да, писали средства массовой а как на самом деле один Господь знает
ладно, спросим у наместников тогда

Имя: Гость
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