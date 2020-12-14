В Пензе показали, чем кормят медперсонал в госпитале

14.12.2020 | 18:22

«На второе картофельное пюре и запеченная котлета», - рассказала шеф-повар Ольга Гаврилюк.

А завтра на обед уже будет другое блюдо. Меню меняется ежедневно. Медиков, которые работают в красной зоне, обеспечивают горячим питанием. В больницы начали доставлять обеды. В декабре на них из областного фонда борьбы с коронавирусом выделят 500 тысяч рублей.

В госпитале для ветеранов обеденное помещение располагает и к комфортному приему пищи, и к снятию напряжения после нескольких часов, проведенных в красной зоне. На столах живые цветы - постарались сделать приятное врачам и медсестрам. Все-таки в большинстве своем именно на хрупкие женские плечи легла нагрузка по лечению и выхаживанию пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

«В это сложное время для всех медработников, не только Пензы, но и России, важно, чтобы мы все оставались в строю. Для этого нужно, чтобы у нас был нормальный иммунитет. Своевременное горячее и полноценное питание очень важно, особенно в осенне-зимний период. Нам приятно ощутить эту заботу и поддержку», - отметила заведующая отделением Наталья Шиготарова.

Рабочая смена у них длится восемь часов с перерывом на отдых, в том числе и на обед. Правда, у всех он в разное время. По договоренности между собой выходят на трапезу. Пока одни переводят дух за столом, другие остаются на посту.

«В настоящий момент в отделении находятся около 340 пациентов, но мы сегодня дежурим, ждем поступления больных. Обслуживает это количество пациентов и занимается лечением около 80 человек медицинского персонала: около 20 врачей и средний медицинский персонал», - сообщил начальник Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Алексей Каргин.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, у 180 жителей области подтвердился диагноз COVID-19. Больше всего новых выявленных случаев в Пензе - 136 человек.