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Общество

В области за выходные на COVID-19 протестировали 7 686 человек

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В понедельник, 14 декабря, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 180 новых зараженных коронавирусом местных жителях и уточнил, что детей среди них нет.

География новых случаев такова: 136 пришлось на Пензу, 16 - на Лунинский район, по 7 - на Иссинский и Шемышейский, 6 - на Пензенский, 5 - на город Заречный и 3 - на Бессоновский район.

«Находится под наблюдением 7 089 человек; снято с наблюдения - 53 481. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 38,63% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За выходные на коронавирус обследовали 7 686 жителей региона.

В целом с весны инфекцию обнаружили у 22 727 человек, в том числе у 1 782 детей. С тех пор медики выписали 18 929 человек, 275 пациентов (124 мужчины и 151 женщина) скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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