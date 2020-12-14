Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|13:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы смогут посетить приемную Деда Мороза до 10 января

Печать

В понедельник, 14 декабря, в пресс-службе мэрии Пензы обнародовали режим работы домика Деда Мороза, установленного на площади Ленина.

Побывать в приемной сказочного персонажа можно будет ежедневно до 9 января 2021 года с 17:00 до 18:00. Закрытие домика состоится 10-го числа.

Кроме того, пензенцев и гостей областного центра приглашают 3 января на Фонтанную площадь. Там в 11:30 пройдет альтруистическое шествие Дедов Морозов.

Новогодняя кампания в Пензе стартовала 12 декабря. В программе праздничные мероприятия в областном драмтеатре, музее И. Н. Ульянова, «Кукольном доме», филармонии, учреждениях культуры.

Непосредственно новогодней ночью массовых скоплений людей на городских улицах не предполагается. В афише лишь значится, что 31 декабря в 21:00 на площади Ленина начнется новогодняя музыкальная радиопрограмма, которая завершится по истечении первых двух часов нового года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Прививка в домике в подарок?

Гость||

А потом удивляются откудова такой рост ковиды?!...

Сталина на вас нет!

Гость||

Сидите дома, а за других не решайте

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Побывать в приемной сказочного персонажа можно будет ежедневно до 9 января 2021 года с 17:00 до 18:00. Закрытие домика состоится 10-го числа.
Про Старый Новый год забыли. Это не есть хорошо!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте