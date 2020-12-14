Пензенцы смогут посетить приемную Деда Мороза до 10 января

14.12.2020 | 11:49

В понедельник, 14 декабря, в пресс-службе мэрии Пензы обнародовали режим работы домика Деда Мороза, установленного на площади Ленина.

Побывать в приемной сказочного персонажа можно будет ежедневно до 9 января 2021 года с 17:00 до 18:00. Закрытие домика состоится 10-го числа.

Кроме того, пензенцев и гостей областного центра приглашают 3 января на Фонтанную площадь. Там в 11:30 пройдет альтруистическое шествие Дедов Морозов.

Новогодняя кампания в Пензе стартовала 12 декабря. В программе праздничные мероприятия в областном драмтеатре, музее И. Н. Ульянова, «Кукольном доме», филармонии, учреждениях культуры.

Непосредственно новогодней ночью массовых скоплений людей на городских улицах не предполагается. В афише лишь значится, что 31 декабря в 21:00 на площади Ленина начнется новогодняя музыкальная радиопрограмма, которая завершится по истечении первых двух часов нового года.