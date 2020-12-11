Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|17:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В новогоднюю ночь в центре Пензы массовых гуляний не будет

Печать

Администрация Пензы опубликовала афишу мероприятий вплоть до 10 января. Однако привычные массовые праздники в длинном перечне найти сложно.

Новогодняя кампания стартует в субботу, 12 декабря, шествием Дедов Морозов и открытием катка на набережной Суры. Ледовая площадка станет работать ежедневно до 22:00: по будням - с 13:00, по выходным - с 10:00.

С 13 декабря ежедневно, с 17:00 до 18:00, на площади Ленина будет открыта приемная Деда Мороза.

С 19 декабря начинаются новогодние интермедии и спектакли в областном драматическом театре, с 20-го - праздничные программы по предварительным заявкам в музее И. Н. Ульянова. 23-го начинает проводить елки с показом спектакля «Кукольный дом», 25-го музыкальный праздник пройдет в филармонии. Камерные праздники подготовили учреждения культуры: библиотеки, музеи, картинная галерея.

А вот народных гуляний в программе не предусмотрено. Лишь на площади Ленина запланированы традиционные соревнования по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия. Но если в прошлые годы спортивные акции проводились почти ежедневно, то на этот раз они пройдут лишь трижды - 26 декабря, 3 и 8 января, с 15:00 до 17:00.

Кроме того, 5 января в центре Пензы с 15:00 до 17:00 запланирован «Электронный лабиринт», а 9-го с 14:00 до 17:00 - соревнования по хоккею в валенках.

Непосредственно новогодней ночью массовых скоплений людей на городских улицах не предполагается. В афише лишь значится, что 31 декабря в 21:00 на площади Ленина начнется новогодняя музыкальная радиопрограмма, которая завершится по истечении первых двух часов нового года.

Новогодняя кампания завершится 10 января - в 11:00 домик Деда Мороза закроется.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Наверное 31 декабря, а не 31 января. Будьте внимательны!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Непосредственно новогодней ночью массовых скоплений людей на городских улицах не предполагается.
Ну вы уж совсем-то берега не теряйте, регламентёры. Народ сам будет решать, предполагаются массовые гуляния новогодней ночью, или нет.

Гость||

кордон?

Гость||

Ох и наивные. Или разгонять будете? Это же буртассия, всё-равно назло сделают. партизанщина в крови. 8-)

Гость||

Эт только выборов ковидла боится и дня города , перед выборами.

Гость||

Гость писал(a):

кордон?
Из полицейских и росгвардейцев. Дубинки, водомёты...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте