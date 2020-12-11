В новогоднюю ночь в центре Пензы массовых гуляний не будет

11.12.2020 | 16:14

Администрация Пензы опубликовала афишу мероприятий вплоть до 10 января. Однако привычные массовые праздники в длинном перечне найти сложно.

Новогодняя кампания стартует в субботу, 12 декабря, шествием Дедов Морозов и открытием катка на набережной Суры. Ледовая площадка станет работать ежедневно до 22:00: по будням - с 13:00, по выходным - с 10:00.

С 13 декабря ежедневно, с 17:00 до 18:00, на площади Ленина будет открыта приемная Деда Мороза.

С 19 декабря начинаются новогодние интермедии и спектакли в областном драматическом театре, с 20-го - праздничные программы по предварительным заявкам в музее И. Н. Ульянова. 23-го начинает проводить елки с показом спектакля «Кукольный дом», 25-го музыкальный праздник пройдет в филармонии. Камерные праздники подготовили учреждения культуры: библиотеки, музеи, картинная галерея.

А вот народных гуляний в программе не предусмотрено. Лишь на площади Ленина запланированы традиционные соревнования по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия. Но если в прошлые годы спортивные акции проводились почти ежедневно, то на этот раз они пройдут лишь трижды - 26 декабря, 3 и 8 января, с 15:00 до 17:00.

Кроме того, 5 января в центре Пензы с 15:00 до 17:00 запланирован «Электронный лабиринт», а 9-го с 14:00 до 17:00 - соревнования по хоккею в валенках.

Непосредственно новогодней ночью массовых скоплений людей на городских улицах не предполагается. В афише лишь значится, что 31 декабря в 21:00 на площади Ленина начнется новогодняя музыкальная радиопрограмма, которая завершится по истечении первых двух часов нового года.

Новогодняя кампания завершится 10 января - в 11:00 домик Деда Мороза закроется.