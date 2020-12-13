Вадим Супиков организовал доставку елок в детские учреждения

13.12.2020 | 12:08

По многолетней традиции в преддверии Нового года в общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова с просьбами организовать доставку елок обратились директора школ, заведующие детскими садами и библиотеками первого избирательного округа.

Все обращения были рассмотрены и получили положительное решение в кратчайшие сроки. Хвойные красавицы привезли в учреждения в соответствии с метражом, который указали в заявлениях.

Также Вадим Супиков откликнулся на обращения председателей уличных и домовых комитетов, которые ежегодно устраивают новогодние представления на детских площадках своих микрорайонов, и организовал доставку елок.

Эпидемическая обстановка внесет коррективы в празднование Нового года в первом избирательном округе Пензы: все мероприятия проведут на свежем воздухе.