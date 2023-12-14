От COVID-19 привьют медработников и пензенцев из группы риска

14.12.2023 | 20:52

В Министерстве здравоохранения Пензенской области ответили на вопрос читателя PenzaInform.ru о том, появилась ли в регионе вакцина от коронавируса.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Пензенской области» было закуплено 4 500 комплектов вакцины «Конвасэл». В ноябре часть направили на прививки молодым людям, подлежащим призыву на военную службу и отправке в Вооруженные силы Российской Федерации.

12 декабря оставшиеся комплекты - 4 280 - распределили между государственными бюджетными учреждениями, где проведут иммунизацию медицинских работников и лиц из группы риска.

«Решение о разрешении на введение конкретной вакцины или отвода от иммунизации по медицинским показаниям группы риска определяет врачебная или иммунобиологическая комиссия или врач-специалист», - добавили в минздраве.

В Пензенской области за неделю с 4 по 10 декабря зарегистрировали 425 случаев коронавируса и 4 смерти от COVID-19. Доминирующим в области по-прежнему является штамм «омикрон». Чаще всего передача происходит в семье или через близкое окружение, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.