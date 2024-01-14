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Общество

В Заречном прекратили прививать детей от кори

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В Заречном не проводят плановую вакцинацию детей от кори, паротита и краснухи. Многие горожане ожидают препарат уже несколько месяцев.

О проблеме сообщил портал «Заречье сегодня».

Когда запасы вакцины в детской поликлинике стали исчерпываться, сотрудники подали заявку. В итоге препарат пришел, но в ограниченном количестве доз.

«В связи с карантинными мероприятиями плановая вакцинация в детской поликлинике временно не проводится», - пояснила заведующая поликлиникой Татьяна Гаврилова.

В Пензенской области родители также жаловались на то, что не могут привить детей от кори, так как отсутствовала трехкомпонентная вакцина «Вактривир». Это связали с дефицитом куриного яйца, компоненты которого используются для изготовления препарата.

26 декабря в регион поступила большая партия необходимой вакцины - 2 600 доз.

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