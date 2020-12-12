В Заречном из-за коронавируса откажутся от хороводов вокруг елок

12.12.2020 | 10:03

В Заречном в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции решено предусмотреть новогодние праздники в нескольких форматах: в помещениях, на улице и в онлайн-режиме.

Главный акцент сделан на мероприятия на открытом воздухе - это праздник зажжения огней на новогодних елках, «Дни здоровья» и другие акции. А программа новогодней ночи у главной городской елки, установленной у ДК «Современник», готовится как с учетом вкусов любителей традиционного празднования, так и с новыми элементами в динамичном молодежном стиле.

Мероприятия на открытом воздухе будут организованы таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность их участников. Например, решено отказаться от традиционных хороводов и массовых игр. А сценарии музыкально-игровых программ предусматривают соблюдение дистанции.

При проведении праздников в закрытых помещениях предпочтение будет отдано камерному формату: квестам, викторинам, интеллектуальным баттлам. Они будут проводиться в небольших группах по 10-20 человек из одного коллектива (класса, группы, студии).

«Еще одним новшеством этого Нового года станет активное проведение онлайн-мероприятий. В числе самых ярких - выступления творческих коллективов, объединенные в новогодние онлайн-концерты. Увидеть творчество любимых артистов, а также стать зрителями и участниками других праздничных онлайн-мероприятий все желающие смогут на сайтах городских учреждений и в их группах в социальных сетях», - сообщается на сайте администрации Заречного.

В Пензе программа праздничных мероприятий также не предусматривает массовых народных гуляний. Даже в новогоднюю ночь на площади Ленина запланирована лишь музыкальная радиопрограмма, которая начнется 31 декабря в 21:00 и завершится 1 января в 2:00.