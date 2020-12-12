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Общество

В Пензенской области выявлено еще 187 заболевших COVID-19

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В субботу, 12 декабря, стало известно о 187 новых случаях заражения коронавирусной инфекции в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество инфицированных за все время эпидемии достигло 22 364. За это время выздоровело 18 689 человек, в том числе накануне было выписано 110 пациентов.

За этот же период COVID-19 унес жизни 271 жителя региона. О последних двух летальных исходах стало известно накануне, 11 декабря: умерли мужчина в возрасте 58 лет и 90-летняя женщина.

В последние дни ежедневно регистрируется не менее 180 новых заболевших. Так, 9 декабря их было 184, 10-го - 188, 11-го - 191.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как смертность повысилась?

Гость||

Гость писал(a):

Как смертность повысилась?
Отлично

Гость||

не верю, у нас если кто заболел, назначают обычный ренген, и по его результам уже назначают тест на ковид, а если нет определёного поражения лёгких и возраст моложе 65 то не делают тест. И что получается у кого малосимптомно протекает тот в сатистику не входит. Зачем точгда вообще она нужна?

Гость||

А они что маски не носили?

Гость||

Болеем и выздоравливаем от вируса спрятаться не получится а там уж как повезёт

Гость||

Терзают смутные сомнения, что к статистике подрисовывают тех, кого не учли ранее. Люди конечно болели и продолжают заболевать, но как говорят, тесты никому бесплатно не делают, всё за свой счёт. А откуда у народа такие деньги, на несколько мазков, а потом ещё на анализы крови на антитела раскошелиться? Знакомый говорил, около 40 тысяч на все про всё ушло за время болезни, с лекарствами.

Гость||

с нашим атаманом не приходиться тужить

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

Терзают смутные сомнения, что к статистике подрисовывают тех, кого не учли ранее. Люди конечно болели и продолжают заболевать, но как говорят, тесты никому бесплатно не делают, всё за свой счёт. А откуда у народа такие деньги, на несколько мазков, а потом ещё на анализы крови на антитела раскошелиться? Знакомый говорил, около 40 тысяч на все про всё ушло за время болезни, с лекарствами.
Зачем врать если не знаете? всем подряд тесты берут сейчас, всем у кого признаки заболевания.

Имя: Гость
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