В Пензенской области выявлено еще 187 заболевших COVID-19

12.12.2020 | 11:12

В субботу, 12 декабря, стало известно о 187 новых случаях заражения коронавирусной инфекции в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество инфицированных за все время эпидемии достигло 22 364. За это время выздоровело 18 689 человек, в том числе накануне было выписано 110 пациентов.

За этот же период COVID-19 унес жизни 271 жителя региона. О последних двух летальных исходах стало известно накануне, 11 декабря: умерли мужчина в возрасте 58 лет и 90-летняя женщина.

В последние дни ежедневно регистрируется не менее 180 новых заболевших. Так, 9 декабря их было 184, 10-го - 188, 11-го - 191.