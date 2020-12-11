Оперштаб: число жертв коронавируса в области превысило 270

Информацию о двух летальных случаях коронавирусной инфекции обнародовали в Пензенской области в пятницу, 11 декабря.
По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умер мужчина в возрасте 58 лет и 90-летняя женщина.
У пациента кроме COVID-19 был диагностирован атеросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, нарушение ритма и проводимости, гипертоническая болезнь, оптикомиелит на стадии нестойкой ремиссии, грубый нижний парапарез, дорсопатия (остеохондроз, остеопороз) грудного и поясничного отделов позвоночника.
У женщины были камни в желчном пузыре и хроническая болезнь почек (морщенные почки).
Таким образом, оперштаб в Пензенской области сообщил о 271 смерти от коронавирусной инфекции.
«Выписаны сегодня 110 человек. Итого выздоровевших - 18 689», - добавила Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Морщнные почки ? 90 лет, почему так мало болезней ?