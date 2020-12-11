Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|20:08
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Происшествия

Оперштаб: число жертв коронавируса в области превысило 270

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Информацию о двух летальных случаях коронавирусной инфекции обнародовали в Пензенской области в пятницу, 11 декабря.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умер мужчина в возрасте 58 лет и 90-летняя женщина.

У пациента кроме COVID-19 был диагностирован атеросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, нарушение ритма и проводимости, гипертоническая болезнь, оптикомиелит на стадии нестойкой ремиссии, грубый нижний парапарез, дорсопатия (остеохондроз, остеопороз) грудного и поясничного отделов позвоночника.

У женщины были камни в желчном пузыре и хроническая болезнь почек (морщенные почки).

Таким образом, оперштаб в Пензенской области сообщил о 271 смерти от коронавирусной инфекции.

«Выписаны сегодня 110 человек. Итого выздоровевших - 18 689», - добавила Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Морщнные почки ? 90 лет, почему так мало болезней ?

Гость||

А почему не сообщили о смерти женщины 1959г,которая умерла сегодня в КИМЕ.Так что смертей от ковид за сутки намного больше.

Имя: Гость
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