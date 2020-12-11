Оперштаб: число жертв коронавируса в области превысило 270

11.12.2020 | 19:02

Информацию о двух летальных случаях коронавирусной инфекции обнародовали в Пензенской области в пятницу, 11 декабря.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умер мужчина в возрасте 58 лет и 90-летняя женщина.

У пациента кроме COVID-19 был диагностирован атеросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, нарушение ритма и проводимости, гипертоническая болезнь, оптикомиелит на стадии нестойкой ремиссии, грубый нижний парапарез, дорсопатия (остеохондроз, остеопороз) грудного и поясничного отделов позвоночника.

У женщины были камни в желчном пузыре и хроническая болезнь почек (морщенные почки).

Таким образом, оперштаб в Пензенской области сообщил о 271 смерти от коронавирусной инфекции.

«Выписаны сегодня 110 человек. Итого выздоровевших - 18 689», - добавила Дина Черемушкина.