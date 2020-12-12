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Общество

В мэрии Пензы рассказали, зачем нужны чеки об оплате проезда

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Администрация Пензы разъяснила горожанам, пользующимся общественным транспортом, механизм формирования кассовых чеков на проезд.

Объявления о возможности получить финансовый документ размещены в салонах маршруток, автобусов и троллейбусов, однако не все пассажиры понимают, зачем это нужно.

«Обязательство перевозчика выдавать чек возникло после изменений законодательства. Теперь при оплате проезда в общественном транспорте должна использоваться контрольно-кассовая техника - установка во всех транспортных средствах либо эксплуатация удаленной онлайн-кассы. В Пензе транспортные компании выбрали второй вариант», - пояснили в мэрии.

Кондуктор или водитель выдают пассажиру не чек, а билет с набором цифр. В маршрутках его предлагают взять самостоятельно. Это идентификатор, по которому можно распечатать чек - например, для подтверждения факта поездки с дальнейшим возмещением расходов.

Чеки должны быть созданы до окончания дня, в котором произошел расчет, то есть до полуночи. После формирования чека и отправки его в ФНС информация о нем появляется на сайте транспортной компании или сайте оператора фискальных данных (ОФД).

В салоне транспортного средства должно быть объявление с адресом сайта оператора или QR-кодом для перехода на него. На основании купленного билета на следующий день пассажир может получить кассовый чек на сайте оператора ООО «Пензакарт».

«Если кассовый чек не выдается, это является нарушением федерального закона. О нем можно сообщить в УФНС по Пензенской области с указанием даты и времени приобретения билета, маршрута, регистрационного знака транспортного средства и приложением купленного билета», - добавили в пресс-службе администрации Пензы.

Проверки показывают, что подобные нарушения бывают. Так, 1 декабря сотрудники управления транспорта и связи приобрели семь билетов в микроавтобусах № 6, 17, 29, 33 и 93, но, когда стали проверять их на сайте ООО «Пензакарт», установили, что только два прошли фискализацию в налоговой инспекции.

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Гость||

Это дичь, когда водитель отвлекается от дороги, чтобы взять деньги и отсчитать сдачу.

Гость||

чиновные жулики хотят больше денег содрать с населения. Вот и весь их пыл по очекованию.

Им бы людей заставить вообще без оплаты работать, чтобы всё бабло на карман вверх уходило.

Ни грамма совести, ни грамма государственности.

Гость||

B penzainform.ru писал(a):

выдают пассажиру не чек, а билет с набором цифр.
И откуда мы знаем, что на 100 таких билетов они сделают 100 фискальных чеков, а не 1? Всем будут показывать ссылку на 1 чек.

И о чем сообщать в УФНС? О том что чек не выдали? Так вы же сами пишите что его не должны выдавать?

Гость||

Гость писал(a):

Это дичь, когда водитель отвлекается от дороги, чтобы взять деньги и отсчитать сдачу.
Странно, что и администрация города, и ГИБДД столько времени упорно закрывают на это глаза. Потом делают круглые глаза, аварий много, народ у нас плохой.

Гость||

А у нас в городе рассчитываются за проезд, выходя из маршрутки.И водитель не отвлекается при движении.

Гость||

А в мэрии сказали, зачем нужно управление транспорта в мэрии если они вообще ни чего не решают,т.е. абсолютно,а решают все Фомины,Тюгаевы,Джураевы,Кривозубовы,Бочкарёвы .Какая разница?Вообще интересно,тендеры на перевозки якобы выиграли Дилижансы,Меркурии,Автокомбинат ,но сами они перевозками не занимаются /якобы/,а пашут за них по субподряду их мелкие ,карманные ИП ,таким образом Фомины,Тюгаевы,Джураевы,Кривозубовы,Бочкарёвы уходят от налогов ,их платят микропредприятия ,так может управления транспорта ответит зачем нам "посредники"))))) в виде Дилижансов,Меркуриев,Автокомбинатов ,пусть ИПшники напрямую занимаются перевозками ,и вашу мэрию как бездельников просто нужно разогнать.Уже прошёл месяц с наступлением морозов ,а вы бездари даже не удосужились тротуары песком посыпать,как был гололёд так и остался.

Гость||

Ну вообщем как был черный нал, так и остался и все по закону!

Гость||

Гость писал(a):

зачем нужно управление транспорта в мэрии если они вообще ни чего не решают,т.е. абсолютно,а решают все Фомины,Тюгаевы,Джураевы,Кривозубовы,Бочкарёвы .
Чтобы чиновники обосновывали законность противоестественных преступных действий местной элиты.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вообщем как был черный нал, так и остался и все по закону!
Белозерцев много сил отдает борьбе против серых зарплат, я сам слышал. Но, чтобы ЧЕРНЫЙ НАЛ? такого быть у нас не может!!!

Гость||

НЕТ У НАС ОРГАНОВ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ КАК ПОЛОЖЕНО!ЭТА НАЛОГОВАЯ РАБОТАЕТ ТАК ЧТОБЫ ОБИРАТЬ И ТАК БЕДНЫХ ГРАЖДАН СТРАНЫ,НУ ВООБЩЕМ ОДНА СВОЛОТА!!!

Гость||

Что? У нас власть коррумпированная?

Гость||

Серия города Пенза соучастник этого преступления,так как они в доле.

Гость||

Мерия

Гость||

Гость писал(a):

чиновники обосновывали законность противоестественных преступных действий
+100500. Ещё, чтобы последние копейки из населения вынимать себе на доходы.

Гость||

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Имя: Гость
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