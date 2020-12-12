В мэрии Пензы рассказали, зачем нужны чеки об оплате проезда

12.12.2020 | 11:00

Администрация Пензы разъяснила горожанам, пользующимся общественным транспортом, механизм формирования кассовых чеков на проезд.

Объявления о возможности получить финансовый документ размещены в салонах маршруток, автобусов и троллейбусов, однако не все пассажиры понимают, зачем это нужно.

«Обязательство перевозчика выдавать чек возникло после изменений законодательства. Теперь при оплате проезда в общественном транспорте должна использоваться контрольно-кассовая техника - установка во всех транспортных средствах либо эксплуатация удаленной онлайн-кассы. В Пензе транспортные компании выбрали второй вариант», - пояснили в мэрии.

Кондуктор или водитель выдают пассажиру не чек, а билет с набором цифр. В маршрутках его предлагают взять самостоятельно. Это идентификатор, по которому можно распечатать чек - например, для подтверждения факта поездки с дальнейшим возмещением расходов.

Чеки должны быть созданы до окончания дня, в котором произошел расчет, то есть до полуночи. После формирования чека и отправки его в ФНС информация о нем появляется на сайте транспортной компании или сайте оператора фискальных данных (ОФД).

В салоне транспортного средства должно быть объявление с адресом сайта оператора или QR-кодом для перехода на него. На основании купленного билета на следующий день пассажир может получить кассовый чек на сайте оператора ООО «Пензакарт».

«Если кассовый чек не выдается, это является нарушением федерального закона. О нем можно сообщить в УФНС по Пензенской области с указанием даты и времени приобретения билета, маршрута, регистрационного знака транспортного средства и приложением купленного билета», - добавили в пресс-службе администрации Пензы.

Проверки показывают, что подобные нарушения бывают. Так, 1 декабря сотрудники управления транспорта и связи приобрели семь билетов в микроавтобусах № 6, 17, 29, 33 и 93, но, когда стали проверять их на сайте ООО «Пензакарт», установили, что только два прошли фискализацию в налоговой инспекции.