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Общество

В Каменском районе горячим питанием обеспечены почти все школьники

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Коронавирус увеличивает школьные перемены в учебных заведениях и требует строгого соблюдения графика работы столовых. Учеников из разных классов кормят по отдельности.

«Площадь нашего пищеблока позволяет так сделать. У нас 110 посадочных мест, и мы развели детей начального звена, среднего и старшего, увеличив перерывы для принятия пищи до 20 минут и организовав питание в несколько потоков», - сообщила директор каменской средней школы № 5 Ирина Леушкина.

А вот контроль качества остался прежним. Более того, к проверкам подключились и родители.

«Нас приглашали в школьную столовую на дегустацию. Мы остались довольны. Меню разнообразное: каши, молочная продукция, фрукты, соки. На мой взгляд, завтрак полноценный и сбалансированный, то, что нужно для школьника», - оценила мама первоклассника Мария Егорова.

С начала года учащихся 1-4-х классов кормят бесплатно, а старшим школьникам дают знания о вкусной и полезной пище.

«В 2020 году у нас открылась «Точка роста» - федеральный проект, согласно которому введена внеурочная деятельность. Одним из ее направлений является пропаганда здорового питания. В 4-6-х классах мы работаем по учебнику «Разговор о правильном питании», - рассказал директор каменской средней школы № 1 Сергей Кривошеин.

Прежде чем приступить к реализации федерального проекта по обеспечению школьников горячей едой, в Каменском районе провели большую работу.

«В первую очередь мы создали условия для того, чтобы все дети могли получать бесплатное питание: провели ревизию оборудования, отремонтировали, приобрели новое. На территории Каменского района в городских школах и трех сельских питание организует комбинат, сельские школы организуют его самостоятельно - там столовые полного цикла», - уточнила начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

Бесплатные завтраки в Каменском районе получают все школьники, а общий охват горячим питанием составляет 98%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Еще бы питьевой редим в школах наладили

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.12.2020 18:25|

Еще бы питьевой редим в школах наладили

Чего чего а питьевой режим школьники сами наладят

Имя: Гость
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