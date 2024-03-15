Продукты без документов и пальмовое масло: прокуроры проверили детсады

15.03.2024 | 11:36

Сотрудники прокуратуры продолжают выявлять нарушения при организации питания в детских садах.

Оказалось, что в детском саду № 2 г. Каменки фактическое меню не соответствует утвержденному примерному. На складе хранятся овощи с признаками порчи, на часть продуктов нет документов, подтверждающих соответствие карантинным фитосанитарным требованиям.

Дошкольная группа школы в селе Куракино (филиал школы им. А. В. Каляпина в Пригородном, Сердобский район) не зарегистрирована в системе, в результате отсутствует возможность отслеживать происхождение и качество продукции, используемой для приготовления еды. В учреждении не обеспечивался питьевой режим детей - там не было емкостей с кипяченой водой.

В детских садах № 1 и 3 в Шемышейке выявлено занижение массы выхода блюд.

В одном из дошкольных учреждений Башмаковского района на полдник детям выдали конфеты, в состав которых входит пальмовое масло.

«По всем нарушениям прокурорами приняты необходимые меры реагирования. Инициировано привлечение должностных лиц к установленной законом ответственности. Надзорные мероприятия продолжаются», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.