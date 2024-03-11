Жительницу Каменки поймали на контрабанде препарата для похудения

11.03.2024 | 19:15

Жительница Каменки предстала перед судом по обвинению в контрабанде препарата для похудения. Она заказала его в Казахстане.

Горожанка должна была получить товар посылкой и хотела использовать его для собственных нужд.

В препарате содержался сибутрамин - сильнодействующее вещество, свободный оборот которого запрещен на территории России.

«Женщина знала, что за его контрабанду предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в пресс-службе районного суда. Именно поэтому получателем посылки она указала племянника и предоставила его данные. Тот о планах тети осведомлен не был и отказался от почтового отправления.

Жительница Каменки признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.