Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мар 2024|22:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Жительницу Каменки поймали на контрабанде препарата для похудения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Каменки предстала перед судом по обвинению в контрабанде препарата для похудения. Она заказала его в Казахстане.

Горожанка должна была получить товар посылкой и хотела использовать его для собственных нужд.

В препарате содержался сибутрамин - сильнодействующее вещество, свободный оборот которого запрещен на территории России.

«Женщина знала, что за его контрабанду предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в пресс-службе районного суда. Именно поэтому получателем посылки она указала племянника и предоставила его данные. Тот о планах тети осведомлен не был и отказался от почтового отправления.

Жительница Каменки признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте