Жительницу Каменки поймали на контрабанде препарата для похудения

Жительница Каменки предстала перед судом по обвинению в контрабанде препарата для похудения. Она заказала его в Казахстане.
Горожанка должна была получить товар посылкой и хотела использовать его для собственных нужд.
В препарате содержался сибутрамин - сильнодействующее вещество, свободный оборот которого запрещен на территории России.
«Женщина знала, что за его контрабанду предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в пресс-службе районного суда. Именно поэтому получателем посылки она указала племянника и предоставила его данные. Тот о планах тети осведомлен не был и отказался от почтового отправления.
Жительница Каменки признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.
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