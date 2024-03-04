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Общество

В регионе установили новую меру поддержки для многодетных

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В Пензенской области расширили доступ к социальной поддержке для многодетных семей. Речь идет об обеспечении бесплатным питанием школьников.

Сейчас завтрак или обед оплачивается из бюджета для учеников 5-11-х классов из многодетных семей, где есть трое и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет.

Теперь соцподдержка будет распространяться на семьи с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, по очной форме.

Соответствующее решение было принято на сессии Законодательного собрания в понедельник, 4 марта.

«Кроме того, питанием за счет бюджетных средств будут обеспечены студенты из многодетных семей, которые очно осваивают программы среднего профессионального образования в государственных организациях», - подчеркнули в пресс-службе Заксобра.

Ранее в Пензенской области ввели еще одну меру поддержки членов семей участников специальной военной операции: детей бойцов, получающих среднее профессиональное образование в государственных учебных заведениях, обеспечат двухразовым льготным горячим питанием.

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