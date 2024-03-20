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Общество

На питание эвакуированных детей выделят более 1 млн рублей

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Питание детей из Белгородской области, которые приезжали в Пензу «в экстренном массовом порядке», а после вернулись домой, обошлось в 1 млн 179,5 тыс. рублей. Такую сумму надо выделить из городского бюджета в порядке перераспределения средств.

Вопрос рассмотрели в среду, 20 марта, на заседании комиссии гордумы.

На питание дошкольников хотят выделить 224,2 тыс. рублей, на школьников - 955,3 тыс. рублей.

В Пензенской области в 2024 году побывали несколько групп эвакуированных белгородских детей. Их размещали в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». Для ребят, занимающихся спортом, организовывали тренировки на базе дворцов спорта «Олимпийский» и «Буртасы».

20 марта губернатор анонсировал очередной приезд белгородских детей в регион. По его словам, прибудут более 700 ребят. Их предполагается разместить на базе дворцов спорта «Буртасы» и «Олимпийский», детских лагерей «Юность» и «Звездочка», санаториев «Надежда» и «Заречье», а также в «Кленовой роще».

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