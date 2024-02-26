В Пензенской области занизили размер компенсации за питание школьников

26.02.2024 | 10:06

В Каменском районе нашли нарушения в выплате компенсаций за питание школьников на домашнем обучении.

Выплаты положены ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Их размер и порядок определяется специальным правовым актом, который исходит из того, что питание двухразовое.

Как установила прокурорская проверка, в Каменском районе 25 ребят с ограниченными возможностями здоровья учатся на дому и имеют право на компенсацию.

Согласно постановлению администрации района, размер выплаты на одного ребенка в 2024 году такой же, что был в 2023-м, и составляет 131 рубль (на детей 7-11 лет) или 153 рубля (12-18 лет) в день.

«Однако при определении размера компенсации уполномоченным органом местного самоуправления не принята во внимание информация, согласно которой индекс роста в регионе потребительских цен на товары и услуги в декабре 2023 года по отношению к декабрю 2022 года составил 106,86%», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства оценили, насколько обоснован размер компенсации с учетом стоимости среднесуточного набора продуктов питания. В администрации взяли за основу цены на 27 продуктов, хотя список для организации питания детей состоит из 31 наименования.

«По итогам проверки Каменский межрайонный прокурор внес начальнику управления образования районной администрации представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

Аналогичные меры приняты во всех городах и районах Пензенской области. Устранение нарушений контролирует прокуратура.