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Происшествия

В Каменке автомобиль влетел в забор школы

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Утром в пятницу, 1 марта, на улице Белинской в Каменке случилось жесткое ДТП с участием двух машин. Одна из них влетела с переворотом в забор школы. Видео и фото появились в Сети.

По словам очевидца, все произошло у школы № 10.

В Каменке автомобиль влетел в забор школы

На кадрах запечатлено, как возле перехода у образовательного учреждения на дороге стоит автомобиль с сильно поврежденной левой передней частью.

Позади, на обочине, - перевернутая иномарка второго участника ДТП. Забор рядом разрушен. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, полицейские и медики.

В Каменке автомобиль влетел в забор школы

О пострадавших не сообщается.

Очевидец подчеркнул, что участок, на котором случилась авария, опасен.

«Машины носятся с огромной скоростью, хотя там пешеходный переход и школа рядом», - рассказал он.

Источник видео - t.me/kamenka058.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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