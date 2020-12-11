Заболевших жителей области предупредили о фальшивых лекарствах

Министерство здравоохранения Пензенской области предупредило жителей региона о мошенниках, которые продают в Сети фальшивые лекарства.
Злоумышленники пользуются тем, что в настоящий момент наблюдается повышенный спрос на медпрепараты, размещают на различных сайтах положительные отзывы, просят оплатить товар до его получения, а затем исчезают.
«Просим граждан быть более внимательными при заказе медикаментов, особенно через интернет», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.
Жителям области напомнили, что доставку лекарств на дом заразившимся коронавирусом осуществляют только медицинские организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.
Желающих приобрести лекарство через интернет должны насторожить слишком низкая его цена, сомнительный адрес сайта, а также оплата без расчетного счета. Пензенцев призывают усилить бдительность при покупке медикаментов, приобретать только сертифицированные препараты в официальных аптеках, руководствуясь при этом назначением врача, беречь свои деньги и здоровье.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
а что же вы тогда не прикроете эти "лавочки", если знаете про фальсификат?! Аптеки полупустые стоят, вот народ и ищет альтернативу, задумались бы хоть раз во благо людей!!!!