Заболевших жителей области предупредили о фальшивых лекарствах

11.12.2020 | 09:11

Министерство здравоохранения Пензенской области предупредило жителей региона о мошенниках, которые продают в Сети фальшивые лекарства.

Злоумышленники пользуются тем, что в настоящий момент наблюдается повышенный спрос на медпрепараты, размещают на различных сайтах положительные отзывы, просят оплатить товар до его получения, а затем исчезают.

«Просим граждан быть более внимательными при заказе медикаментов, особенно через интернет», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.

Жителям области напомнили, что доставку лекарств на дом заразившимся коронавирусом осуществляют только медицинские организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.

Желающих приобрести лекарство через интернет должны насторожить слишком низкая его цена, сомнительный адрес сайта, а также оплата без расчетного счета. Пензенцев призывают усилить бдительность при покупке медикаментов, приобретать только сертифицированные препараты в официальных аптеках, руководствуясь при этом назначением врача, беречь свои деньги и здоровье.