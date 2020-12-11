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Общество

Заболевших жителей области предупредили о фальшивых лекарствах

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Министерство здравоохранения Пензенской области предупредило жителей региона о мошенниках, которые продают в Сети фальшивые лекарства.

Злоумышленники пользуются тем, что в настоящий момент наблюдается повышенный спрос на медпрепараты, размещают на различных сайтах положительные отзывы, просят оплатить товар до его получения, а затем исчезают.

«Просим граждан быть более внимательными при заказе медикаментов, особенно через интернет», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.

Жителям области напомнили, что доставку лекарств на дом заразившимся коронавирусом осуществляют только медицинские организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.

Желающих приобрести лекарство через интернет должны насторожить слишком низкая его цена, сомнительный адрес сайта, а также оплата без расчетного счета. Пензенцев призывают усилить бдительность при покупке медикаментов, приобретать только сертифицированные препараты в официальных аптеках, руководствуясь при этом назначением врача, беречь свои деньги и здоровье.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а что же вы тогда не прикроете эти "лавочки", если знаете про фальсификат?! Аптеки полупустые стоят, вот народ и ищет альтернативу, задумались бы хоть раз во благо людей!!!!

Гость||

Вы зачем нас прелупреждаете,вы их из оборота изымайте и к ответственности привлекайте ! В аптеке, где нитрокора не было , нашли чего - нибудь ? В каких аптеках фальшивые лекарства ? Из аптек пропадает тироксин и эутирокс !

Гость||

Гость писал(a):

хоть раз во благо людей!!!!
тише... пасись смиренно...

Гость||

Раньше было пять аптек на весь город и как-то жили. А теперь их пять на каждые два дома и контролировать эти тысячи аптек не кому.

Имя: Гость
Комментарий:

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