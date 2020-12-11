Юрий Голодяев опроверг слух об отравлении детей в саду № 19

11.12.2020 | 09:28

Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев опроверг информацию о массовом отравлении воспитанников детского сада № 19, которая появилась на одном из пензенских сайтов.

В сообщении со ссылкой на родительский чат в Viber говорилось, что в четверг, 10 декабря, в одну из младших групп пришли всего 6 детей из 20, остальные находятся дома из-за тошноты и болей в животе. Родители предположили, что дети могли отравиться омлетом, который им давали накануне.

Юрий Голодяев разъяснил ситуацию.

«Три ребенка отсутствуют из-за подозрения на ОРВИ, еще трех родители по своему решению оставили дома», - сообщил он порталу PenzaInform.ru.

По словам начальника управления образования, ротавирус, особенно осенью и весной, не такое редкое явление: дети приходят в группы и передают его другим воспитанникам.

«Роспотребнадзор и медики в курсе происходящего. Никакого массового отравления нет», - подчеркнул он.

Юрий Голодяев добавил, что сейчас в общей сложности все детские сады города посещает всего 60% воспитанников. 40% отсутствуют по разным причинам - не только из-за болезни, но и просто по желанию родителей, у которых есть возможность оставлять малышей дома.