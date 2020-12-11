Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|17:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В пензенском магазине обнаружили контрафактный алкоголь

Печать

В Пензе после проверки в магазине привлекли к ответственности предпринимателя.

Хозяйка торговой точки на улице Тарханова выставила на прилавки алкоголь без лицензии и маркировки, за что поплатилась товаром и деньгами. В ходе мероприятия магазин опустел на 92 бутылки, которые изъяли из незаконного оборота.

«Решениями мирового суда Железнодорожного района г. Пензы и Арбитражного суда Пензенской области, вступившими в силу в декабре 2020 года, на предпринимателя наложен штраф на общую сумму 260 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Тем временем пензенцам напоминают, что сообщить о фактах нелегального оборота спиртного можно по телефону горячей линии 8 (8412) 56-33-08.

«Обращаем внимание, что розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) может осуществляться только организациями при наличии лицензии», - отметили в минсельхозе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

В Ленте весь дорогой алкоголь палёный !

Гость||

Втихую надо барыжить. Счас жи новый год, это, ужо - традиция: кажный предновогодний месяц-два, у нас проводица показательно-ограбительская порка предпринимателией. А ищо - показательное повышение цен на се продукты.

А то вдруг рассеяне - обожруцца чорной икрой, мажа йеё на хрустящий, свежеиспечонный в Парижу - рогалик, с маком. Вдруг все эти рассеяне массово будут пить шампанское за тыщу зелёных.

А вы тут своей палёнкой приторговываете, бизнес чорной иркы мешает делать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте