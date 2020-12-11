В пензенском магазине обнаружили контрафактный алкоголь

В Пензе после проверки в магазине привлекли к ответственности предпринимателя.
Хозяйка торговой точки на улице Тарханова выставила на прилавки алкоголь без лицензии и маркировки, за что поплатилась товаром и деньгами. В ходе мероприятия магазин опустел на 92 бутылки, которые изъяли из незаконного оборота.
«Решениями мирового суда Железнодорожного района г. Пензы и Арбитражного суда Пензенской области, вступившими в силу в декабре 2020 года, на предпринимателя наложен штраф на общую сумму 260 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
Тем временем пензенцам напоминают, что сообщить о фактах нелегального оборота спиртного можно по телефону горячей линии 8 (8412) 56-33-08.
«Обращаем внимание, что розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) может осуществляться только организациями при наличии лицензии», - отметили в минсельхозе.
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