В пензенском магазине обнаружили контрафактный алкоголь

11.12.2020 | 16:09

В Пензе после проверки в магазине привлекли к ответственности предпринимателя.

Хозяйка торговой точки на улице Тарханова выставила на прилавки алкоголь без лицензии и маркировки, за что поплатилась товаром и деньгами. В ходе мероприятия магазин опустел на 92 бутылки, которые изъяли из незаконного оборота.

«Решениями мирового суда Железнодорожного района г. Пензы и Арбитражного суда Пензенской области, вступившими в силу в декабре 2020 года, на предпринимателя наложен штраф на общую сумму 260 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Тем временем пензенцам напоминают, что сообщить о фактах нелегального оборота спиртного можно по телефону горячей линии 8 (8412) 56-33-08.

«Обращаем внимание, что розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) может осуществляться только организациями при наличии лицензии», - отметили в минсельхозе.